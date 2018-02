Selv gud finner hvile der

Japan’s Wooden Heritage omtaler 23 arkitektonisk unike japanske steder, et bredt utvalg som også inkluderer templer og helligdommer. Boken viser eksempler fra ulike stilarter og tidsperioder.

Essayene i Japan’s Wooden Heritage er skrevet av arkitekturhistoriker Fujimori Terunobu, fotografiene er tatt av Fujitsuka Mitsumasa – som også har bidratt med tekster – og strukturingeniøren Koshihara Mikio kommenterer utvalget. Bidragene ble opprinnelig publisert i Japans viktige magasin for kunst og kultur Kateigahō.

Fotograf Mitsumasas tekster forteller om bestrebelsene med å fange det vesentlige fra stedene som er avbildet, og hans originale bruk av vinkler, lys og skygge er tilfører fotografiene en ekstra dimensjon. Mikio, ingeniøren, forklarer hvordan flere av byggene i det jordskjelvutsatte landet er satt opp med tanke på mulige katastrofer.

En av de eldste tresortene i Japan er Gingko Bilboa – også kalt «tempeltreet». Arten står seg både mot forurensning og elde. Når bladene gulner, ser de ut som gullmynter. De anvendes i kinesisk medisin, og rundt buddhistiske templer plantes de som beskyttelse mot brann.

Slik viser man respekt overfor treet som levende materiale, men også for det mytiske, historien og naturen. Trepleie anses som en kunst i japansk tradisjon, og trearkitektur i forlengelsen av denne.

Hovedbildet til denne artikkelen er av Itsukushima-tempelet, som omtales som «så vakkert at selv gud finner hvile der». Det skal ha blitt bygget av Saeki no Kuramoto for keiserinne Suiko i år 593, og blitt videre utformet under Heian-perioden (794–1185). Flere ulike porter omgir bygningen, et såkalt shintotempel som også er inspirert av buddhistisk arkitektur. Portene er særegne for den japanske kulturen, og er ment å skulle beskytte tempelet. Noen har buet «himmel». Pilarene er satt i vann, noe som gir en usedvanlig stemningskapende effekt, som om de svever like over vannflaten. Itsukushima-tempelet regnes som et av Japans vakreste. Hallen Nageire-do i fjellveggen (se bildet) må etter konstruksjonens anvendte tresort å dømme være bygget under i sen Heian-tid. Byggets stil er kengai-zukuri, som betyr «hengende stil». Nageire-do betyr «som kastet på steinveggen». Det ble sagt at man trengte overnaturlige krefter for å kunne plassere en bygning på en slik fjellvegg, og selv i dag fremstår bygget som et mysterium for enkelte.

Kintai-kyo-broen (se bildet), bygget i 1673 i stilen «som flyr man over himmelen», er en bro bestående av fem mindre broer over Nishiki-elven i Yamaguchi. Kintai-kyo har et spenn på til sammen 193 meter og en høyde over vannet på opptil 13 meter. Broene har etter oversvømmelser blitt reparert et femtitalls ganger, noe som viser både utholdenhet og en vilje til å opprettholde tradisjonelle byggemetoder.

