Gruer du deg til julehandelen? Slik kan du bruke kredittkortet på en lønnsom måte i julen

Dersom du ønsker å gjøre julehandlingen så billig som mulig, kan det være lønnsomt å bruke et kredittkort som betalingsløsning.

Dersom du ønsker å gjøre julehandlingen så billig som mulig, kan det være lønnsomt å bruke et kredittkort som betalingsløsning. Siden kredittkort kommer med ulike fordelsprogram, kan du for eksempel få rabatter på flere varer, eller penger tilbake når du handler.

Husk at du må betale kredittkortregningen før forfall hvis du skal benytte kredittkort for en billigere jul.

Julehandelen på kreditt øker

Statistikk fra banker og kredittselskaper viser at flere og flere bruker kredittkort når julen kommer. I tillegg viser statistikken at det er flere menn enn kvinner som tyr til kredittkortet.

For at det skal lønne seg å bruke kortet, er det viktig å ikke utsette tilbakebetalingen.

Slik kan man benytte kredittkortet smart

Det er viktig å begrense kostnadene før man bestemmer seg for å bruke kredittkortet på julehandelen. Med smart kredittkortbruk, betyr det at du må unngå renter, men samtidig oppnå rabatter på ulike ting sammen med andre fordeler.

Det kan du oppnå på flere måter. Blant annet må du unngå å ta ut kontanter med kortet, dette fordi rentene påløper med en gang transaksjonen blir gjort. Dette gjelder alle typer uttak.

Har du inntil 50 dagers rentefritak når du handler varer eller tjenester med kredittkortet, bør du prøve å utnytte dette så godt som mulig. Husk å betale all utestående kreditt innen fristen på neste regning.

Du vil få muligheten til å betale et minimumsbeløp når du skal betale fakturaen, dette bør du styre unna dersom du vil unngå rentene.

Dersom du ikke har sjans til å betale hele det utestående kredittbeløpet, bør du betale ned så mye du kan ellers. På denne måten reduserer du rentekostnadene.

Gjør så godt du kan med å benytte kortet til ting du har råd til å betale tilbake før fristen på kredittkortregningen kommer. Gjør du det, kan du spare mye penger på juleshoppingen.

Penger tilbake når kredittkort benyttes

Ved å benytte kredittkort som finansieringsløsning, finnes det to enkle måter å spare en del penger på, nemlig cashback (penger tilbake), og faste rabatter. En annen grunn til at man bør benytte kredittkort, er at man ofte får kostnadsfrie forsikringer.

Tar du julehandelen på nett i år?

I dag er kredittkort det aller sikreste betalingsmiddelet, spesielt hvis du skal handle på nett. Til tross for dette, bør du vurdere noen faktorer når du skal handle digitalt.

Du bør blant annet bruke butikker som er kjent og som du vet mange handler hos. Det finnes mange falske nettbutikker der ute, noe du kan lese mer om hos Forbrukertilsynet.

Unngå å bestille en vare så fort du ser at butikken opererer med svært lave priser, dersom du angivelig får helt absurde gode priser bør du være veldig kritisk.

Blir du svindlet på nett, er sjansene gode for at du får tilbake pengene så lenge du betalte med kredittkort. på Forbrukerrådet sine nettsider kan du lese mer om hvordan du kan gå frem for å klage dersom du har blitt svindlet på nett.