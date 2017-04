Grønne og blå lys, parkprosa, sjiktdikt

Porselen: av italiensk, «venusmuslingen»

det i et hav som kan slutte å flyte &

det i et fjell som er rykter og luft &

det som er Grenland dypt nede i grunnen

& det i en luft som oppfyller alle

krav til forsvarlig langsiktig deponi

&

det som blir lagret i tankeganger det vi sier når vi glemmer

å snakke det som bare rører seg i helt lett søvn &

det det vil si å være stille

helt til alt er rekalibrert

& // lyset kan bære alt som er svart, mørke kan bare bære det hvite //

&

det som lever sitt liv stadig dypere

sånn at øyepartiet sakte som en slags solnedgang

dekkes av hud & et hav

som i likhet med barndom, næring og død består

av 0,13 % magnesium

& silikatenes betydning for vår følsomhet

& bruken av mellom og gjennom ved analyse

av berg- og foreldrearter

// & det eneste vi vet er at vi virker //

&

elektrolysen blir virksom i drømme

langt forbi utspaltningsstrategiene der fjellet åpner seg & et skjelett

veier én til to kilo:

at det er innerst vi er aller lettest

også når fukten i det tunge der vi går inn for å elske utenfra

har skrelt oss tilstrekkelig bort

til å legge en grunn for annet liv mens vi misunner våre forfedre

all deres grusomhet og uskyld &

//whatever we wait for to die will kill us//

& de aller flyktigste forbindelsene er de som skjærer stillest inn

i de eldste drømmene der en skapning kryper ut av hulen

og sier jeg er din kropp

nå må du våkne og fornekte meg

tre ganger før hanen galer

nå må du våkne og leve