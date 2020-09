Grønn systemendring og sirkulær økonomi



ESSAY: For å kunne ivareta vårt livsgrunnlag bør vi bevege oss bort fra et system som vedvarende krever at vi må bli mer effektive, produktive og nyttemaksimerende.

Hammer er dr.polit. i sosiologi og fast anmelder i Ny Tid. Email:

Publisert: 5. september 2020

Den 25. juni 2020 ble et opprop med 75 underskrivere publisert i en rekke norske aviser. Budskapet var at vi må utvikle et økonomisk system «som kan gi oss et godt liv uten å øke forbruket av energi og materielle ressurser», og at arbeidet med en slik systemendring må starte umiddelbart. Oppropet utløste debatt, med innspill fra både kritikere og forsvarere av dagens orden.

De som avviste kravet om systemendring, vektla verdien av det etablerte systemet – en liberal orden preget av maktfordeling mellom stat, økonomi og sivilsamfunn, med stor evne til å sikre velstand og velferd for stadig flere. Systemets forsvarere etterlyste derfor en tydeligere angivelse av hva som skal …

