Regisør: Mark Jenkin (Storbritannia)

«Og nå over til noe helt annet.» Det er ikke første gang jeg innleder en filmanmeldelse med det velkjente Monty Python-sitatet, men jeg burde muligens ha spart det til britiske Mark Jenkins Bait. For dette er så avgjort en spillefilm utenom det vanlige.

Selve handlingen er imidlertid konvensjonell nok. Bait utspiller seg i en liten fiskerlandsby i Cornwall, hvor sameksistensen mellom lokalbefolkningen og tilreisende turister ikke er utpreget harmonisk. «Han er så snobbete at jeg først trodde han snakket tysk», sier den unge jenta som jobber på den lokale puben om en av feriegjestene.

Filmens mest sentrale karakter er fiskeren Martin, som strever med å spare opp penger til å skaffe seg en ny fiskebåt (ikke minst fordi mangelen på båt vanskeliggjør den mest innbringende fangsten), mens broren bruker båten deres til å ta turister med på sightseeing.

Brødrene har måttet selge barndomshjemmet til en familie fra London som bruker det som sommerhus, og som har innredet det med «autentiske» maritime pyntegjenstander som i Martins øyne får det til å minne om en sex-kjeller. Sønnen hans er i ferd med å læres opp i fiskeryrket, men blir samtidig tiltrukket av en jevnaldrende ferierende jente – og med dette skal konflikten etter hvert eskalere.

Gammeldags prosess

Bait er først og fremst annerledes på grunn av sin bevisst rufsete estetikk og uortodokse bruk av filmspråkets virkemidler. Filmen er skutt i kornete 16-millimeters svart-hvitt-film med et opptrekkbart Bolex-kamera fra 70-tallet, og Jenkin har selv fremkalt filmen med en metode som får den til å fremstå som en samling slitte og ripete arkivruller.

Dialoglyden er åpenbart spilt inn i etterkant, slik man blant annet gjorde i italienske filmer på 60- og 70-tallet, og scenene mangler ofte bakgrunnslyder som realistisk sett ville høres – for eksempel summende prat fra andre gjester i barscenene. Regissøren, som også har fotografert filmen selv, benytter seg ofte av tettere nærbilder enn vi er vant til både i filmer og tv-serier, som for tiden også lages for å vises på relativt store skjermer.

I form så vel som innhold er Bait en utpreget nostalgisk film.

Flere av disse grepene gir Bait et noe klønete og amatørmessig uttrykk, men hensikten er nok snarere å skape en estetikk som minner om filmer …