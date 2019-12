Grean deal for Europe

EUROPA Den 11. desember presentere Europakommisjonen den mye omdiskuterte Green Deal for Europe.





Grean Deal består av en rekke tiltak som skal iverksettes for å at EU skal fjerne klimagassutslipp innen 2050. Arbeidet skal ledes av Kommisjonens visepresident, hollenderen Frans Timmermans.

Foreløpig består Grean Deal av 75 punkter – med ditto aksjonsplaner, arbeidsprogram og revideringer av eksisterende lover. Men også mye nytt, som bl.a. avlegging av ed om: ‘Do no harm’ for næringsliv og sivile samfunn. Den kontroversielle klimatollen glimrer med sitt fravær – det gjør også målsetning om Hydrogen-økonomi, foreløpig. Her følger hovedpunktene fra siste ukes lekkete disposisjonen – eller rettere sagt timeplan:

En egen lov – antakeligvis i form av et direktiv, om klimanøytralitet vil bli lagt frem. Dette er komplisert, da begrepet nøytralitet betyr at sektorer med fortsatt utslipp av klimagasser må oppveies med sektorer i minus. Det betyr inkludering av karbon-negative løsninger som å brenne biomasse med karbonfangst- og lagring.

I oktober 2020 legges frem reviderte 2030-mål for forbruk av fornybar energi, kvotehandel, innsatsfordeling og energieffektivisering.

Det reviderte forslaget vil baseres på summen av hvert lands nasjonale planer. Oppstår det et gap mellom totale utslippsnivå og målet om 50 eller 55 prosents kutt i 2030, vil Kommisjonen komme med anbefalinger til hvert land – eller vurdere juridisk bindende mål.

I og med at Norge nå er en del av EUs klimatiltak er det desto viktigere at Regjeringen sender Norges planer inn til ESA og Kommisjonen – og ikke sjalter ut energi-delen slik UD og OED ønsker fordi de er redde for presedens innenfor energifeltet. Det er en dårlig måte å utnytte handlingsrommet i EØS.

I mars skal også ‘action plan’ for sirkulærøkonomien legges frem. Likeledes for eco-design-direktivet og en ny strategi for å redusere utslipp fra IKT-sektoren. Det snakkes om en ‘renovasjons-bølge’ for eksisterende bygg-masse samt strategi for tilrettelegging av ny industri.

Statsstøttereglene for miljø og energi skal revideres – et arbeid som er allerede kommet langt. Her vil tidligere aksept for offentlig støtte til infrastruktur for gass bli vurdert foruten kompensasjon for indirekte CO2-utgifter til industrien.

Innen transportsektoren kommer nye krav til både CO2- og NOx-utslipp fra biler. Veitrafikk skal vurderes innlemmet i ETS. Nye miljø- og bærekraftighetskrav vil bli vedtatt for batterier.

Kommisjonen vil ikke lenger vente på IMO og innlemme maritim transport i ETS samt redusere antall gratis utslippskvoter til luftfarten.

Målsetning, nok en gang, om å dreie 75 prosent av all frakt på vei og i luft over på jernbane, nærskipsfart og indre vannveier.

30 prosent av budsjettet til HorizonEurope for perioden 2021-2027 skal øremerkes Green Deal-relatert forskning. En ekstra halv milliard euro skal settes av til inneværende H2020-programmet med utlysning i mars 2020.

Et kapittel om digitalisering er satt av, men foreløpig ikke konkretisert. En mengde initiativ om krav til utslippskutt i landbrukssektoren er også varslet.

Alt i alt; mange viktige slag for europeisk og norsk økonomi vil stå i Brussel i årene som kommer.

