Gode nyheter: september

Ytterhaug er journalist i Ny Tid.

Ungt grønt lederskap

Å lese om unge ledere med visjoner for fremtiden er spennende, og mange ganger også inspirerende. En artikkel i World Economic Forum i august presenterte blant andre Basima Abdulrahman fra Irak. Som utdannet bygningsingeniør er hun opptatt av å skape et grønnere Irak. Hun har grunnlagt Kesk, et konsulentfirma innen arkitektur som tenker bærekraft. Vi leser at Abdulrahman er lidenskapelig opptatt av miljøet, og bygger hus som er «grønne». Kesk møter motstand i et land som ikke har dette som høyeste prioritet, – men hennes firma viker ikke, og vil innen to år bygge det første større komplekset som vil være gjennomført miljøvennlig. Innen ti år vil firmaet bygge en «grønn» by i den nordlige regionen av Erbil.

Flyselskap tar dyrevelferd på alvor

Peter Frankhauser er sjef for Thomas Cook Airlines, en av Storbritannias største turistoperatører. Han uttrykker i et blogginnlegg at selskapet vil legge seg på en strengere etisk linje fremover, noe som innebærer at de ikke vil selge billetter til SeaWorld i Florida eller Loro Parque på Tenerife, eller på andre måter reklamere for disse reisemålene neste sommer. Frankhauser sier at avgjørelsen har kommet etter press fra reisende om situasjonen til spekkhoggere. 29 steder er allerede fjernet fra en liste med attraksjoner, da disse ikke møtte reiseforeningen Abtas minimumskrav for velferd.

Uro i Arbeiderpartiet om oljeleting i nord