Gilles Deleuze og kontrollsamfunnet

ESSAY / De franske filosofene Gilles Deleuze og Felix Guattari er opptatt av periferiens eller «minoritetenes» multiplisiteter og muligheter for nye maskiniske produksjoner. Siden 1968 har performancekunst, musikk, dans, teater, litteratur og kino smeltet sammen i multimediale fluktlinjer. Men individer er redusert til noder i nettverk som moduleres gjennom tilmålte mengder stimuli og respons («broadcast yourself», «like»). Vi analyserer nærmere på betydningen av dette.

Mange har prøvd å overbevise oss om at 1968 var en fiasko, men perioden endret vår livsstil, frigjorde kolonier fra vestlig imperialisme, ga unge og studenter en stemme – klimaaktivisme og en ny feminismebølge tok form. Vi fikk performancekunst, og musikk, dans, teater, litteratur og kino smeltet sammen i multimediale fluktlinjer. Humaniora ble konfrontert av posthumanismen. En rekke nye eksperimentelle institusjoner, og ikke minst, post-strukturalismen oppsto, som ifølge Emmanuel Lévinas, påvirket filosofi på grunnleggende måter vi ikke har sett siden Immanuel Kant. Posthume publikasjoner fortsetter å komme fra Michel Foucault, Jacques Derrida, og kanskje den mest sammensatte av dem alle, Gilles Deleuze. Felles for disse tre nevnte tenkerne er at de eksaminerte linjer i den historiske kunnskapsutviklingens formasjoner for å finne konflikter og muligheter som hittil har vært oversett.

Deleuzes forfatterskap

Deleuzes forfatterskap kan deles inn i tre til dels . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram