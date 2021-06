Generelt ser det ut til at mange vestlige regjeringer og medier presenterer hendelsene uten å nevne årsaken til problemet: Den stammer fra 1948 med etableringen av Israel, oppløsningen av det palestinske samfunnet og tvangsflyttingen som gjorde to tredjedeler av den palestinske befolkningen til flyktninger uten rett til å returnere til sitt eget hjemland. Det er dette som er nakba (katastrofe på arabisk); den fant sted for 73 år siden og har vart til i dag. Selv om jeg forstår at det er en del av den britiske kolonimentaliteten, synes jeg fremdeles det er overraskende at britene tilbød Palestina til jøder fra Europa som led under antisemittisme og holocaust.

Palestinerne hadde ikke noe med denne forferdelige og tragiske historiske fasen å gjøre. Kolonimaktens slagord «Et land uten folk for et folk uten land» for å rettferdiggjøre bosetting av jøder fra Europa og utvisning av palestinere fra deres land er rett og slett en løgn. Jeg og mange andre palestinere har slektstrær og andre dokumenter som viser at vi har bodd i Palestina i århundrer. Familietreet mitt går tilbake til 1636 og viser at vi har vært her i Palestina en god stund.

Jeg synes også det er utrolig at FN bestemte seg for å dele Palestina. FN delte opp et land – et land organisasjonen ikke eide – for å gi over halvparten av dette landet til det som nå kalles Israel. Det førte til oppløsningen av det palestinske samfunnet, der to tredjedeler av befolkningen ble spredt som flyktninger til nabolandene, på Vestbredden, Gazastripen og over hele verden. Dette er roten til problemet, som ofte dekkes til, benektes og skyves til siden. Dette ble forsterket da Vestbredden, inkludert det palestinske Øst-Jerusalem Giacaman: Bakgrunnen for det som skjer og Gazastripen, kom under israelsk militærstyre og ble kolonisert som et resultat av den arabisk-israelske krigen i 1967, kalt naksa (tilbakeslag på arabisk). På Vestbredden betydde – og betyr fortsatt – denne koloniseringen ulovlig overtakelse av landområder, ulovlig po- litisk vold fra bosetterne og den israelske hæren, fragmentering av land, enklaver, kontroll av økonomien, kontroll over folks bevegelser så vel som varetransport. Det betyr kontroll over land, vann, luft, israelske kontrollposter overalt, og forbud mot samfunnsutvikling. Det betyr etablering av israelske bosetninger på Vestbredden, hvilket er ulovlig i henhold til Genèvekonvensjonene. Osloavtalen fra 1993 befestet Israels kontroll over Vestbredden og Gazastripen. Det førte til at 60 prosent av Vestbredden ble fullstendig kontrollert av Israel, 18 prosent ble under palestinsk kontroll.. Fra 1990-tallet ble det en stadig mer omfattende beleiring på Gazastripen. I 2006 ble situasjonen forsterket som et resultat av det demokratiske valget av Hamas. Vesten og Israel nektet å erkjenne

den demokratisk valgte regjeringen og tvang frem en splittelse mellom Fateh på Vestbredden og Hamas på Gazastripen. Dette førte til en deling av de to områdene og folket, slik vi kjenner det i dag.

Israel har i mange år jobbet systematisk med å gjøre palestinsk Øst-Jerusalem jødisk. Metodene inkluderer annektering og tvangsutsending av palestinske familier. Den palestinske befolkningen blir

Innbyggere uten politiske eller andre rettigheter.

Vi står nå overfor en annektering av Jordandalen, rundt 30 prosent av Vestbredden, og hyppige angrep fra den israelske hæren og bosetterne mot palestinere på forskjellige tidspunkter. De ønsker

Landet uten dets nåværende innbyggere. Palestinerne er et truet folk.

