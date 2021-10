The Decline and Rise of Democracy. A Global History from Antiquity to Today, Let the People Rule. How Direct Democracy Can Meet the Populist Challenge

DEMOKRATI : Grækerne har ikke patentet på ideen «demokrati». Og er folkeafstemninger en nødvendighed for at få demokratiet tilbage på sporet?

Da slaveriet blev almindeligt i Nordamerika, var det samfund, som kort efter skulle blive til USA, et af de mest demokratiske samfund i verden. Det lyder som en gang absurd vrøvl, men prøv at følge tanken . . .