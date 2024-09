Gaza er USAs nye folkemord

HEGEMONI / Vil folkemordet pågå helt til palestinerne er utryddet eller tvunget over til Egypt – eller virkelig helt til USAs globale hegemoni er nedkjempet? Ingen ekte Palestina-venner bør derfor støtte dette hegemoniets våpenleveranser til Ukraina.

Ifølge vestlig hovedstrømspresse fortsetter USAs utenriksminister, Antony Blinken, sitt diplomati med sikte på å få våpenhvile i Gaza. Det modifiserte ‘våpenhvileforslaget’ som nå er på bordet, vil sikre at Israel får utlevert alle israelske fanger på Gaza samtidig som Israel vil sikre seg varig okkupasjon av betydelige deler av Gaza, inkludert grensa mot Egypt – og fullmakt til å gjenoppstarte krigen når det måtte passe dem. Det er åpenbart at ingen palestiner kan skrive under på en slik avtale, som ikke bare overlater den reelle kontrollen over Gaza til Israel, men også fjerner alle hindringer Israel fortsatt står overfor i målet om å drepe eller fordrive alle palestinerne på Gaza.

For det er det som er målet. 22. september i fjor, altså drøyt to uker før det palestinske angrepet 7. oktober, gikk Israels statsminister Benjamin Netanyahu på talerstolen i FN med et kart over «Det nye . . .

