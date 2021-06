Gaza: Årsakene må få oppmerksomhet

(18.5.21): I går snakket jeg med vår kollega og venn dr. Khamis Essi, en lege som bor midt i Gaza. Han sa at det de opplever nå, er forferdelig skremmende. Da jeg lyttet til det han fortalte, tenkte jeg at i tillegg til skrekkopplevelsen ved å være i livsfare, eller bli skadet, kommer den psykologiske terroren når flyene kommer mot Gazastripen med lys, høye lyder og risting. Selvfølgelig påvirker dette alle, og barna i særdeleshet.

Vi opplevde det andre palestinske opprøret i 2000–2004, så jeg vet hvordan angrep påvirker barn – både vår egen tiåring og barna til slekt og venner som ble utsatt for dette.

Med tanke på alt som skjer nå, synes jeg det er urovekkende at mange vestlige medier – også arabiske medier – samt mange vestlige regjeringer fortsatt er opptatt av dagens hendelser uten å ta opp årsaken til problemet.

Boliger jevnes med jorden

Overraskende nok ser verden ut til å være mer sjokkert over Israels bombing og ødeleggelse av kontorbygningen i Gaza by der Associated Press holdt til, enn av bombingen og ødeleggelsen av folks hjem: Familier utryddes når fleretasjes boligblokker jevnes med jorden, og sivile flykter uten å ha noe sted å ta veien – noen søker beskyttelse i FNs UNRWA-skoler, som ikke er forberedt på å ta imot folk.

Hva slags maktforhold, interesser og hensyn ligger til grunn for måten vestlige

ledere og medier omtaler Palestina på?

Vestlige medier utelater også viktig bakgrunnsinformasjon, og bruker til og med bestemte ord for å tilsløre virkeligheten, heller enn å nevne de historiske årsakene til Palestina-spørsmålet. For eksempel leser vi at «23 er døde i Gaza, 8 israelere drept av Hamas-raketter»!

I tillegg fremstiller vestlige medier det som at palestinere og israelere er likestilt, selv om Israel er okkupant og kolonimakt, mens palestinere er okkupert og kolonisert og kontrollert av et israelsk apartheidregime.

Dette faktumet er fortsatt skjult, selv om enkelte medier begynner å heve stemmen om Apartheid-Israel og Israels koloniprosjekt, som en fremragende New York Times-kronikk nylig som forklarte at palestinske flyktninger fortjener å komme hjem.

. . .

Kjære leser. Du har i dag lest noen frie artikler. Kom evt. tilbake om en ukes tid for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.