Frykten de ikke er redd for

RUSSOFOBI / Russofobien har kostet hundretusener av liv – ikke fordi man er redd russerne, men fordi man trenger fiendebilder. Hadde USA/NATO en nøye planlagt og annonsert provokasjon som var ment å utløse reaksjoner fra Russland?

foboiJeg tror Kristine Olsen i Kirkenes var representativ for de fleste nordmenns forhold til Russland da hun sa: «Jeg kjenner ingen som er redd for nabolandet.» Klassekampens Ole Magnus Rapp intervjuet henne 29. januar 2022: Hun savnet russerne og minnet om at den norsk-russiske grensen aldri har vært krenket.

I Sverige, som i dag ikke deler grense med Russland, ruster de opp. Nå er de snart i NATO-familien også, uten noen nasjonal debatt eller eksternt påvist trussel. Ingen oppmarsjering av russiske tropper og tanks ved Karelen. Sverige og Finland søkte medlemskap i et NATO som man trodde skulle gå i oppløsning etter at erkefienden, Sovjet, gikk i oppløsning i 1991.

Dagens russerfrykt, sies det, er motivert ut fra frykten for okkupasjon – dette er det stor enighet om i NATO-land, og så allestedsnærværende at man finner det unødvendig å kildebelegge det. Det sies at Russland er imperialistisk og ekspansjonistisk, og at Putin søker en slags Trump-kopi à la ‘Make Russia Great Again’.

Min hypotese er at denne frykten ikke bare er falsk, men . . .