Fritidssysselsetting og borgerlønnsomhet

Jäger, Hirten, Kritiker. Eine Utopie für die digitale Gesellschaft Richard David Precht Goldmann Verlag Tyskland

Richard David Precht (f. 1964) er tidligere oversatt til norsk med Hvem er jeg – og i så fall hvor mange? (2011). Hans siste bok Jäger, Hirten, Kritiker. Eine Utopie für die digitale Gesellschaft («Jeger, gjeter, kritiker. En utopi for det digitale samfunn») har vært inne på bestselgerlistene i Tyskland det siste halve året og har allerede gått i et halvt dusin opplag. Han er en av Tysklands absolutt mest kjente filosofer, men blir av mange avfeid som et mediefenomen.

Forfatteren beklager at det langsiktige perspektivet har forsvunnet fra politikken – taktikk har erstattet strategi. Han vil gjenvinne den digitale kontrollen fra de store gigantene, samtidig som han regner det som sikkert at automatiseringen vil skape stor arbeidsløshet. Borgerlønn er løsningen.

Når man begynner å lese boken, retter man ryggen. Endelig en filosof som på en allment forståelig måte setter dagsorden og prøver å tenke alternativt slik at det kan ha konsekvenser for fremtiden! Men etter en stund blir man skeptisk.

Fritidsparadiset

Precht har en tendens til å idealisere dannelsen (Bildung). Den består ifølge ham i å skape evnen til et tankerikt og forhåpentligvis fullverdig liv, men ikke i en rigid tilpasning til arbeidslivet. Han krever en betingelsesløs basislønn (bedingungsloses Grundeinkommen) på 1500 euro i måneden for alle borgere for å realisere dette. Det er en venstreorientert fiksjon at mennesket trenger å arbeide!

Et fritidssamfunn der opplysning og dannelse står i sentrum, passer bra for akademikere og filosofer, men dårligere for folk som ikke er vant til å disponere tiden selv og ikke har anlegg eller interesse for et teoretisk liv. Tendensen fra filosofenes side til å holde et teoretisk liv for det beste, slik Aristoteles hevdet, er en narsissistisk projeksjon.

Flest mulig av dem som ikke er i lønnet arbeid, skal altså bli livskunstnere i denne fremtidsutopien. Ikke alle tekniske fremskritt forbedrer livskvaliteten, mener Precht. Utdanningsinstitusjonene må skape mennesker som ikke er like late og utålmodige, slik markedsføringen av stadig nye produkter krever. Med formuleringer som lyder som et ekko av Frankfurterskolen, vil Precht at vi skal gjenvinne autonomien og bekjempe den instrumentelle fornuft.

Prechts retorikk er patosfylt, noen ganger fengende, men av og til over the top. Han vrir for eksempel på Immanuel Kants berømte formulering om at en anskuelse uten begrep er blind, og at et begrep uten anskuelse er tomt: «En politikk som ikke henter sine bilder fra den akademiske kulturens skattkammer, er blind – en akademisk kultur som ikke gjøres politisk relevant, er tom.» Dette låter flott – hvis man er i festtalestemning og vil slå fast den intellektuelles rolle i en punchline. Men i virkelighetens verden er formuleringen et tegn på at Prechts fritidsutopi forblir et slags intellektuelt reservat.

Varens fetisjkarakter

I fritidsparadiset skal de naturlige behov komme til utfoldelse: Precht snakker om behov uten å gå inn i debatten om varefetisjisme, som er et metafysisk eller ideologisk aspekt ved varen som peker ut over vanlige behov og bruksverdier. Kan man i dag bare se vekk fra varefetisjismen, slik Precht gjør?

I en samtale om Marx’ aktualitet med Gregor Gysi fra partiet Die Linke på den tyske fjernsynskanalen ZDF i mai i år kom Precht likevel inn på dette: Han beklaget at markedets logikk trengte inn i de sosiale normene og ødela dem: What’s in it for me? Som et ekko av Habermas’ teori om kolonisering av livsverdenen beklager Precht at det som tidligere var vennskapstjenester, nå er blitt forretningsmodeller. Hvordan skal mennesket overleve i en kultur der fetisjeringen og fremmedgjøringen brer stadig mer om seg?

Kapitalismen har tilsynelatende motbevist Marmange ganger og har etter krisene kommet sterkertilbake. Men vil den gjøre det denne gangen?