Fremtiden er allerede her

The New Age of Catastrophe

SAMFUND / Hvad sker, når der er et yderligere pres på de faldende profitrater båret frem af billigere produkter til forbrugerne, udløst af større konkurrence? Og med en slags intensiveret statslig kontrol med stort set alle tilværelsens socioøkonomiske aspekter?

Verden er på katastrofe-kurs. Men for at forstå den aktuelle krise, må man se tilbage på sidste gang, vi befandt os i en situation af lignende destruktivt format. Det er tiden, som man kunne kalde Tredveårskrigen i det 20. århundrede, nemlig tiden med de to verdenskrige: Den Store Depression, stalinismens terror, det nazistiske monster og Holocaust.

Økonomiske og geopolitiske interesser kolliderede, og dermed fik vi en industrialisering af krigen i hidtil uset omgang.

Her tager den britiske politiske teoretiker Alex Gallinicos udgangspunkt i sin seneste bog, og den korte version af hans forklaring lyder, at den kapitalistiske imperialisme i slutningen af det 19. århundrede nåede et niveau, så økonomiske og geopolitiske interesser kolliderede, og dermed fik vi en industrialisering af krigen i hidtil uset omgang. Resten af . . .