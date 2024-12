Fredsprisen fra Lay Down Your Arms

PRIS / David Swanson fikk ‘The Real Nobel Peace Prize’ i år. Denne har sin bakgrunn i Nobels ambisjon om å bygge ned, ja, fjerne, det militære, våpnene og følgelig deres produsenter.

For ti år siden etablerte David Swanson organisasjonen World BEYOND War (‘En verden bortenfor krig’). Samme år ble også vår organisasjon, Lay Down Your Arms, født. Det finnes tusenvis av flotte organisasjoner rundt omkring som jobber for fred, men Fredrik Heffermehl, som var med på å grunnlegge stiftelsen Lay Down Your Arms, så nettopp i David Swanson og hans World BEYOND War den typen fredsaktivisme han mente var i Alfred Nobels ånd.

Fred i verden er ingen triviell oppgave. Den ene av de to nobelprisvinnerne i litteratur for 1974, Harry Martinson, beskriver denne vår verden i sang 79 i sin science-fiction-diktsyklus Aniara (1956 på svensk, oversatt til 15 språk, her i Espen Stuelands gjendiktning):

Vi kom fra Jorden, Doris’ land,

en perle i vårt solsystem,

det ene sted hvor Livet har fått

Et land av melk og honning.

Beskriv de landskap man der fant,

og dagene som grydde

Beskriv det mennesket som galant

sitt opphavs likdrakt sydde,

til Gud og Satan hand i hand

i et forgiftet øde land

løp vekk fra noe verre

fra mennesket: askens herre.