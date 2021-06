Â«FredsnasjonensÂ» omdÃ¸mme

Siden statsminister Kjell Magne Bondevik erklærte Norge som fredsnasjon i 2005, har vår internasjonale stilling som fredsnasjon og humanitær stormakt falt betraktelig. Den globale fredsindeksen plasserte lenge Norge blant de absolutt fredeligste land i verden. Men i 2020 endte vi på en 17. plass. Fredsindeksen for 2020 gir følgende hovedforklaring på Norges fall:

«The Global Peace Index states that Norway, a country better known for its support of global humanitarian and peacebuilding efforts, has had an increase in its militarisation score, driven by exports of air defence systems, ships and advanced weaponry. As a result the country had a lower score than expected.»

I gjennomsnitt fra 2008 til 2020 ender Norge på en tyvendeplass i denne globale fredsrangeringen.

. . .

