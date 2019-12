Framtidens hjelpsomme roboter gir deg hjernetrim

ROBOTER: Vi kan glede oss til både hjernetrim og eliminering av nevrologiske sykdommer i en robotassistert framtid.

Forfatter: David Ewing Duncan Robinson , Storbritannia

«Tenk deg en verden hvor det å bare ha sin egne nakne hjerne å forholde seg til ny teknologi med, er et tilbakelagt stadium», skriver prisvinnende journalist David Ewing Duncan.

Vel, jeg har faktisk aldri tenkt i de baner, aldri bekymret meg for utviklingen til min egen nakne hjerne. For det første ligger hjernen relativt godt beskyttet i hodeskallen, og for det andre har jeg både kroppen og sjelen min å bekymre meg for, og de opptar meg mer, for å være ærlig. Men det at hjernen ligger gjemt i hodeskallen, er selvsagt en del av problemet: Det er derfor den er så vanskelig å endre.

Følgelig blir jeg fascinert når forfatteren skriver om hvordan framtidens hjerneroboter vil kunne optimalisere hjernen min ved hjelp av daglig kognitiv hjernegymnastikk i Neuroscapes virtuelle hjernegymnastikkrom.

En verden hvor ingen behøver å lide av depresjoner eller andre nevrologiske sykdommer som ADHD eller OCD (tvangstanker), er sikkert en fin verden. Ingen trenger å bruke medisiner for å holde sykdommer i sjakk, for det vil blant annet kunne gjøres ved hjelp av nevrospill, som bidrar til at hjernen din kan reparere seg selv.

Frisk uten medisin

Tenk deg at barn med ADHD kan bli friske uten bruk av farlige medikamenter, en verden der du ikke behøver å gå til psykolog hvis du er deprimert, siden hjernescanneren som er knyttet til hjernen din via din hjernerobot, allerede er klar over hvordan du har det, og har startet en hjernemassasje før du våkner opp om morgenen.