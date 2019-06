Fra ukens debatt

Orientering 8.3.1969

President Nixon har vært i Europa. Med seg hadde han blant annet en svart mappe. I den ligger koden som kan utløse et atomangrep.

For Verdens Gang er dette kjendisstoff. Nixon blir spennende lesning som mann med makt over millioner av menneskers liv! Blokkpolitikken – terrorbalansen godtar VG og NATO pressen for øvrig. VG-Norge er en av Nixons baser. Herfra kan han dirigere en eventuell masseutryddelse av russere. En Polaris-rakett er nok til at Leningrad blir en glødende radioaktiv askehaug.

– Men dette er bare ment som et avskrekkingsmiddel. Våpnene skal aldri brukes, forsikrer de NATO-ansatte fra VG til Arbeiderbladet.

Vi vet bare: Våpnene er der. De kan bli brukt. De betjenes av militære og dirigeres av politikere som i en gitt situasjon er villige til å bruke dem. Våre egne politikere har sagt seg villige. VG er villig. Avisen inneholder ingen protest mot Nixons sjøgående dødsfabrikker som kan dirigeres fra norsk territorium. Terrorbalansen inneholder ingen garanti for at våre landsmenn ikke en dag gjør seg til massemordere. Vi synes derfor det er grunn til igjen å slå fast: Den svarte mappen rommer noe mer enn kjendislektyre for en middagsavis med hoffsladder og hasj som øvrige spesialiteter. Den rommer planer som i sin ytterste konsekvens vil redusere Himmlers gassovner til middelalderlige heksebål.

Norge som amerikansk utskytningsrampe og russisk blink er medansvarlig i dette folkerettsstridige spill med millioner av menneskers liv som innsats. La oss ikke glemme det når politikerne lar falle store ord om frihet og menneskeverd.

Da samme politikerne kan også la bomben falle.