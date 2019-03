Fra «suksesshistorie» til kaos og ødeleggelse

But Now is Perfect forteller historien om hvordan en liten gjestfri landsby i Sør-Italia åpnet opp samfunnet for flyktninger som søkte en bedre framtid i Europa. Men det er også en historie om tap og tragedie.

Mange refererer til den pågående flyktningsituasjonen, der mennesker på flukt prøver å finne trygghet i Europa. I nyhetene rapporteres det ofte om antall og data. De individuelle historiene til dem det gjelder, fins det imidlertid mindre kunnskap om. Hjelpeorganisasjoner drar inn og ut av flyktningleirer i forsøk på å finne gode løsninger på det svære antallet humanitære kriser. Men hva foregår egentlig på det individuelle plan? Og hva kan europeere foreta seg for å utgjøre en forskjell og tilby hjelp?

Den Amsterdam-baserte filmskaperen Carin Goeijers fant ut at Riace, en landsby i Calabria-regionen i den sørlige delen av Italia, var svært gjestfri overfor nykommerne. Byens ordfører Domenico Lucano – sammen med en stor del av lokalbefolkningen – anstrengte seg for å beholde «sine» utlendinger før de ble kastet ut av den italienske regjeringen. Han sørget til og med for at det ble delt ut matkuponger til flyktningene, slik at lokale butikkeiere kunne sørge for at de fikk dekket sine grunnleggende behov inntil det var kommet offentlige midler.

Men den gjestfrie og flyktningvennlige ordføreren ble satt i husarrest i oktober i fjor, på grunn av anklager om at han medvirket til illegal immigrasjon. Blant påstandene var at han hadde oppmuntret til falske giftermål mellom lokale innbyggere og immigranter. Lucano får likevel støtte fra mange italienere, som sier at «den eneste forbrytelsen han har begått, er å være et medmenneske». Både folk i Riace og immigranter støtter politikken hans, som har vist seg å gagne landsbyen så vel som nykommerne. «Heldigvis er det mange mennesker utenfor Riace som støtter landsbyen,» sier Goeijers til Ny Tid.

Dramatisk slutt på et liv på flukt

Vi følger Becky – hovedkarakteren som portretteres i denne dokumentaren. Hun har flyktet fra hjemlandet Nigeria i et forsøk på å unngå tvangsekteskap med en eldre mann. Det er knyttet dyptfølte og rørende bånd mellom henne og ulike mennesker i den vesle italienske byen. Nærgående scener i lokale butikker og lokale hjem understøtter dette.

Imidlertid må Becky og mange andre til slutt forlate Riace, og det resulterer i en skjebnesvanger slutt for henne. Hennes historie i Europa ender i en katastrofal brann der Becky omkommer mens hun prøver å redde dokumentene sine. Tragedien inntraff like etter at hun hadde skapt seg et midlertidig hjem i Riace. Likevel, før ulykken, ble hun igjen sendt til en flyktningleir, San Ferdinando. På et vis er denne sannferdige fortellingen om en enslig kvinne på jakt etter et bedre liv perfekt, men sørgelig ironisk portrettert i filmen.

En realistisk fortelling

Etter verdenspremieren ved IDFA i november 2018 dro Goeijers tilbake til den pittoreske byen hvor hun hadde vært vitne til vennskapet som vokste fram mellom migranter og lokale grupper. Innbyggerne i Riace ble invitert til en spesialvisning av den prisbelønte dokumentaren hennes.

«Folk som kjente Becky personlig, var særlig beveget, men også glade for at filmen forteller ‘migrantenes historie’.» Regissør Carin Goeijers

«Det gjorde sterkt inntrykk på innbyggerne da de så Becky snakke, le og gråte igjen. Etter visningen kom de fleste bort til meg for å snakke, hilse eller gi en klem. Folk som kjente Becky personlig, var særlig beveget, men også glade for at filmen forteller ‘migrantenes historie’,» sier Goeijers. Hun legger til at folk også satte pris på at filmen «forteller en realistisk historie i stedet for en idealisert historie».

Men mange flyktninger har måttet forlate Riace de seneste månedene. Ifølge Goeijers utvikler de gjenværende nå (sammen med Domenico Lucano, som bor i eksil i en nabolandsby) med en plan om en måte å fortsette arbeidet med migranter på, og å ta imot dem.

«Alle støtter denne ideen, for de ønsker å se migranter komme tilbake. De synes at livet i landsbyen står ganske stille nå,» sier Goeijers.

Debatten om politikk og lovgivning og framveksten av røster som er mot å bistå «fremmede» til å få en følelse av menneskelig verdighet, kan i en felles dialog hjelpe begge sider med å utforme ideer og politikk som kan bygge bro over motsetningene. Men det er ikke perfekt ennå – langt derifra.