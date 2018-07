Fra søstersorg til skarp maktanalyse

Routhier er fast kritiker i Ny Tid.

Carceral Capitalism Jackie Wang Semiotext(e) USA

Jackie Wangs bog Carceral Capitalism er et af de mest originale og læseværdige nyere bidrag til kritikken af det amerikanske fængselskompleks, der 2,3 millioner mennesker sitter i ufrivillig forvaring og 4,7 millioner har en betinget dom, er under prøveløsladelse eller liknende. Udgangspunktet for Wangs analyse af verdens største carceral system er at dets voldsomme vækst de sidste fire årtier har været næsten omvendt proportionalt med nedskaleringen af arbejdsstyrken i den amerikanske industri, som følge af blandt andet automatisering og outsourcing. «Med USA’s deindustrialisering og velfærdstatens udhuling (en proces, der begyndte i 1970’erne) blev spørgsmålet om hvad man skulle stille op med alle de arbejdsløse der var migreret til byerne for at blive industriarbejdere – såvel som alle de psykisk syge på hospitalsafdelinger der lukkede ned en masse – besvaret med en racebaseret massefængslingsproces,» skriver hun

Samfunnets overflødige kropper

Den særlige amerikanske «løsning» på kapitalismens langstrakte krise, med faldende profitrater de seneste fem årtier, blev således massedeponering af den såkaldte overskudsbefolkning, af hvilken en uforholdsmæssig stor andel tilhører den sorte del af befolkningen eller andre ikke-hvide grupper. 1980’erne blev således også den periode hvor fængselsekspansionen satte ind, ikke mindst i kølevandet af Reagan-administrationens war on drugs. Fængselsstatistikkerne taler deres tydelige sprog om hvordan denne periode med reaganomics –Wangs term for den neoliberale offensiv i USA – bidrog til at fylde de mange nybyggede fængselsceller op med overflødiggjorte, (ofte genstridige og uregerlige).kroppe.

En av de nye maktteknikkene var kreditt- og gjeldsformene, utviklet og testet i Detroit.

Wang bruger helt oplagt byen Detroit – en lang periode bilindustriens centrum – som eksempel på hvordan nedgangen i produktionen medførte en «dramatisk affolkning og dermed et kollaps af byens skatteindkomstsgrundlag (delvist forårsaget af racistiske boligpolitikker og white flight)». Ikke tilfældigt var netop Detroit i 1967 scene for nogle af de voldsomste såkaldte raceoptøjer i amerikansk historie – Long, hot summer of 1967 – hvor staten grundet politiets utilstrækkeligheder for første gang satte militæret ind mod sin egen civilbefolkning. Episoden medførte en militarisering af politiet der trækker spor efter sig den dag i dag.

Forbryter før forbrytelsen

