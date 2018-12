Fra protesjé til diktator

Putin’s Witnesses Vitalij Manskij Latvia, Sveits, Tsjekkia

Det man kanskje har glemt siden den stadig sykere Boris Jeltsin nyttårsaften 1999 utpekte Vladimir Putin som sin etterfølger, er at den påtroppende presidenten en gang omfavnet visse demokratiske idealer. Det perfeksjonerte imaget som statsoverhode og machomann – en klar hjelp på veien mot hans fjerde periode som Russlands president – kom ikke til før senere.

I ettertid avslører likevel de eksklusive flue-på-veggen-opptakene som Vitalij Manskij filmet i løpet av 1999 og 2000, mye av essensen i den truende, utspekulerte og aggressive lederfiguren som skulle komme. Manskijs film – som i juli vant Crystal Globe-prisen for beste dokumentar ved filmfestivalen Karlovy Vary i Tsjekkia – gir et ærlig og urovekkende glimt inn i de første dagene av Putins presidentskap.

Vi får en inngående beskrivelse av den autokratiske staten som har utviklet seg etter den ville optimismen og liberalismens glansdager – men også det kriminelle kaoset i Jeltsin-årene. Den Putin vi ser her, som ble kastet ut i rampelyset noen måneder etter han ble utnevnt som den sjette statsministeren under Jeltsin, er fremdeles en forholdsvis ukjent skikkelse. Han fremstår nokså alvorlig, ivrig etter å gjøre et godt inntrykk og litt usikker på seg selv.

Politiske støttespillere i unåde

Manskij, i en film som gjerne kunne ha vært både kortere og strammere redigert, sparer noe av det beste stoffet til slutt. Her ser vi en engstelig Putin kalle regissøren tilbake til Kreml for å gjenoppta gårsdagens samtale om hvorfor han valgte å gjeninnføre den sovjetiske nasjonalsangen like etter presidentvalget. «Statlige beslutninger bør tas uavhengig av hvorvidt de møtes med en positiv eller negativ reaksjon,» sier Putin, og legger til at gjeninnføringen av nasjonalsangen – en livlig melodi med nasjonalistisk tekst, skrevet av faren til den Oscar-vinnende regissøren Nikita Mikhalkov – var en gest til eldre russere som følte at de hadde mistet «alt» med Sovjetunionens fall.

I ettertid tror Manskij at denne samtalen hadde en dypere psykologisk betydning: «Hvorfor var det meg han ville diskutere dette med? Hadde han allerede da ingen rundt seg som han kunne være uenig med?»

Nå bor Manskij i selvpålagt eksil i Latvia ettersom det ble stadig mer umulig for ham å arbeide i Russland.

Putins indre krets var i starten en mangfoldig forsamling: den tidligere dissidenten Gleb Pavlovskij (nestleder i Putins valgkampanje); økonom, minister fra sovjettiden og kommende statsminister Mikhail Kasianov; politiker og privatiseringsforkjemper Anatolij Tsjubajs; presseminister Mikhail Lesin; Valentin Jumasjev, senere gift med Jeltsins datter Tatjana; og Vladislav Surkos, medforfatter av «maktvertikalen» og tilhenger av falske grupper og «opposisjonspartier» for å legitimere en Potemkin-fasade av landets demokrati.

Alle de ovennevnte skulle senere havne i unåde hos presidenten – bli degradert eller slutte seg til opposisjonen. Enkelte skulle også miste livet: Lesin ble slått ihjel på et hotell i Washington DC i 2015, og en annen tidlig kritiker av Putin, Boris Nemtsov, ble skutt utenfor Kreml samme år. Noen år senere ble selv Putins kone Ludmila vraket – med noen henslengte bemerkninger på direktesendt tv like før parets skilsmisse.