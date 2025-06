Fra en lang, mykhjertet europeisk tradisjon

Lyset faller som en skygge av kjærligheten, Det som bare er aske

POESI / To diktere med stor følsomhet for verden rundt seg og nåtiden, riktignok en samtidsepoke sett fra fortidens perspektiv – slik de omtales som ‘retrogardister’.

Poetene Cornelius Jakhelln og Ulrik Farestad er begge blitt omtalt som ‘retrogardister’, hvor Farestad heller mer mot en nyklassisistisk tolkning av dette og Jakhelln mot en mer tidlig-modernistisk. Ved nærmere lesning er de begge likevel ganske utpregede realister. De er samtidsskildrere med stor følsomhet for verden rundt seg, og for nåtiden. Riktignok da en samtidsepoke sett fra fortidens perspektiv, noe som nettopp er meningen med begrepet retrogardisme. Dette er en historisk bevissthet som har vært langt mer typisk for østeuropeisk poesi enn for skandinavisk. En mørkt mettet bakgrunn som det levende . . .

