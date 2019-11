Fra del til helhet i bevissthetsforskningen

HJERNEN: The Feeling of Life Itself tar for seg nevrovitenskapens dypeste mål – forståelsen av bevissthet.

11 / 100 SEO Score

Forfatter: Christof Koch MIT Press , USA

Nevrovitenskap er kort sagt studiet av forholdet mellom hjernens funksjon og menneskelig atferd. Nevrovitenskapen påvirker så ulike felt som psykologi, medisin, økonomi, pedagogikk og antropologi for å nevne noen. Denne tradisjonen har hatt vind i seilene i hvert fall siden årtusenskiftet, og man kan si at den har overtatt ledertrøya fra molekylær genetikk i kappløpet om mest oppmerksomhet, penger, innflytelse og anseelse innen den naturvitenskapelige forskningsverdenen.

Interessen for nevrovitenskapen er i dag hovedsakelig instrumentell. Man spør seg: Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen? Likevel er det et filosofisk, ikke-instrumentelt spørsmål som ligger i kjernen av tradisjonen.

Nevrovitenskapens uttalte og dypeste mål har siden etableringen på 1960-tallet vært å forstå eller forklare bevissthet fra et naturvitenskapelig, det vil si molekylærbiologisk, reduksjonistisk ståsted. En «naturvitenskapelig» forståelse av bevissthet er så å si nevrovitenskapens hellige gral.

Knapphet

Christof Kochs bok The Feeling of Life Itself tar for seg nettopp nevrovitenskapens dypeste mål og trakterer det omtrent slik man forventer det fra en av feltets sentrale aktører: Bokens innledende filosofiske avklaringer av hvordan man ønsker å diskutere bevissthet, og hva man legger i bevissthetsbegrepet, er utført med en påfallende knapphet og manglende vilje til presisjon. Den påfølgende redegjørelsen for forskningen som skal kaste lys over utgangspunktspørsmålet, utpensles derimot i detalj. Koch er opprinnelig fysiker, men har siden slutten av 1980-tallet konsentrert seg om studiet av kunstig intelligens og kartlegging av hjernens aktivitet. Han leder i dag forskningsinstituttet The Allen Institute for Brain Science i Seattle i USA.

Koch viderefører her en arvesynd som har heftet ved feltet siden nobelprisvinner og DNA-oppdager Francis Crick, som har vært Kochs sentrale mentor, for alvor tok tak i temaet på begynnelsen av 1960-tallet. Den eksentriske britiske biologen og scientismekritikeren Rupert Sheldrake beskriver i innledningen til boken The Science Delusion (2012) hvordan han på begynnelsen av 1960-tallet som student ved universitetet i Cambridge ble kontaktet av en av Cricks protesjeer som forsøkte å kapre spesielt begavede studenter. Studentene fikk tilbud om å være med i en gruppe ledet av Crick, som skulle arbeide for å legge fundamentet for «en naturvitenskapelig, molekylær-biologisk løsning» på «det siste store ubesvarte spørsmålet i vitenskapen», nemlig spørsmålet om hvordan bevissthet oppstår. Sheldrake avslo høflig.

Belyse og forklare

Selv om nevroviternes filosofiske behandling av bevissthet som fenomen ofte kan framstå som mangelfull, betyr ikke dette at nevrovitenskapen er impotent som leverandør av premisser for den filosofiske diskusjonen. Det er hevet over enhver tvil at bevisstheten – slik vi i all hovedsak kjenner den hos mennesket – er knyttet til nervesystemet og hjernen. Etter hvert viser det seg at nevrovitenskapen er i stand til å belyse – og til en viss grad forklare – aspekter ved bevissthet. For eksempel må visuell stimuli presenteres over en viss tid, rundt 50 millisekunder, for at mennesket skal være seg bevisst presentasjonen.

Dersom et bilde presenteres på kortere tid enn 50 millisekunder, kan man ved hjelp av nevrovitenskapelige verktøy slå fast at bildet registreres et sted i hjernen uten at den som blir presentert for bildet, får med seg at det skjer. Man kan så gradvis øke eksponeringstiden inntil forsøkspersonen greier å bevisstgjøre seg det, og følge med på hvilke endringer som skjer i aktivering av ulike områder i hjernen når registreringen går fra ubevisst til bevisst. Her får man napp, og det avtegner seg til en viss grad et slags bevissthetens fingeravtrykk i hjernen. Koch bruker ganske mye plass i boken på å gjennomgå slike fingeravtrykk.

Informasjonsteori

Kjernen i boken er en redegjørelse for en teori om bevissthet som er framsatt av den italiensk-amerikanske psykiateren Giulio Tononi. Ifølge Tononi har bevissthet å gjøre med en bestemt form for integrasjon av prosesser i ulike områder i hjernen som i prinsippet kan måles og bestemmes kvantitativt. Teorien, som kalles Integrated Information Theory (IIT), er ikke lett å forstå i detalj, men kort fortalt dreier det seg om hvor mange ulike deler av hjernen som påvirker hverandre på samme tid. IIT har et mål for dette, kalt phi, som kan estimeres med utgangspunkt i radiologisk overvåkning av hjernens aktivering. Det har vist seg at phi overensstemmer godt med ulike tilstander der personer er henholdsvis våkne eller bevisstløse, videre ser man at phi er lav i deler av hjernen man vet kan fjernes uten at evnen til bevissthet forsvinner, for eksempel lillehjernen og frontallappene.

En inngående diskusjon av hvordan resultatene fra den pågående nevrovitenskapelige forskningen på bevissthet påvirker den filosofiske diskusjonen, bør absolutt ønskes velkommen. Dessverre virker det ikke som om ledende aktører innen feltet, som Koch, har kapasitet til dette. Giulio Tononi utgjør for øvrig et unntak fra denne tendensen. En slik inngående diskusjon sprenger også rammene for denne bokanmeldelsen.