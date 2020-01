Fotomodellen som ikke ville la seg filme

SKY LINSELUS: Den kameraavhengige fotomodellen skyr nå sønnens innpåslitne dokumentarfilming, samtidig som hun kritiserer den bildedrevne modellbransjen hun har hatt som levebrød.





Zoldnere er en latvisk filmregissør, kurator og publisist.

The Disappearance of My Mother Beniamino Barrese ( Italia)

Beniamino Barrese er fotograf og naturlig nok fascinert av bilder – både foto og film. Han forsøker å forevige sin 76-årige mor, Benedetta Barzini, på film, men møter tøff motstand. Moren er tidligere toppmodell fra motebransjen, men har blitt feminist og forsøker å vri seg unna filmingen. «F**k off!» sier hun til filmkameraet. Fra å ha søkt oppmerksomhet foran kameraet er hun nå svært kritisk til den bildedrevne moteindustrien. The Disappearance of My Mother er en film om to sterke personligheter på kollisjonskurs og med helt forskjellig syn på verden.

Konflikten mellom de to åpner opp for en diskusjon om betydningen av det visuelle i vårt moderne samfunn, og morens bakgrunn settes i en større kulturell og sosiopolitisk kontekst. Barrese oppdager morens modellportefølje ved en tilfeldighet og blir overrasket over å se henne avbildet på forsiden av moteblader som Vogue og Harper’s Bazaar. På 1960-tallet var kjendiser som Andy Warhol og Richard Avedon i morens omgangskrets. Barrese blir nysgjerrig og vil gjerne flette sammen morens ulike sider – moren slik han kjenner henne, og toppmodellen han ser avbildet. Det blir et prosjekt som dokumenterer et elsk-og-hat-forhold til fotografi, bilder og film og samtidig viser noe av dynamikken mellom mor og sønn.

Symbolikk

Hva skjedde med moren, Benedetta Barzini? Hun ble feminist i voksen alder. Vi blir kjent med henne mens hun lærer studenter å ha et kritisk blikk på modellbransjen og måten kvinner framstilles på. Benedetta viser fram bilder av vakre jenter dekket av løv og andre ting fra naturen. «Hva representerer dette?» spør hun studentene. De forstår ikke hvor hun vil, og hun besvarer spørsmålet selv: «Fotografiene selger ideen om at kvinner symboliserer naturen, mens mannen representerer fornuften og tanken.» Hun angriper moteindustrien og dens utnyttende mekanismer der det er menn som både skaper kvinnen og bestemmer hvordan kvinnen skal framstå.

Hvor mange feminismebølger må til for at vi kan få endret et slikt undertrykkende

system?

Barzini er ikke det eneste ikonet fra 1960-tallet som ble engasjert i feminisme i løpet av andrebølgefeminismen mellom 1960- og 1980-tallet. Under …