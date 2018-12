Fotografisk snuoperasjon

Lande er filmskribent og regissør.

Raghu Rai. An Unframed Portrait Avani Rai India

Så lenge Avani Rai kan huske, har faren rettet kameraet mot henne, fotografert henne i alle mulige situasjoner. «Jeg har aldri sett Raghu uttrykke følelser, bortsett fra gjennom fotografiene sine,» forteller hun om faren, den verdenskjente indiske fotografen Raghu Rai. Men, når hun nå snur kameraet mot ham, handler det om mye mer enn å bli kjent med mennesket bak kameralinsen. Det handler om å ta eierskap over beretningen. Og hvem kan gi oss et nærere blikk på en person enn en datter som selv må kjempe seg ut av farens mesterskygge?

Løsrivelse

Hvordan nærmer man seg en fotolegende filmatisk? Hvilke faglige grep bruker man for å portrettere den som gjorde fotografi til en yrkesvei i India, og har publisert 50 fotobøker? Prøver man å kopiere geniets bruk av vinkler, skyggevirkninger og lys? Oppgaven kan virke overveldende. Avani Rai filmet også i 700 timer. Først tilfeldig, mens hun var hjemme og på reise med faren – siden mer metodisk.

I dokumentaren tilkjennegir Avani ikke å ha arvet farens enestående fotografiske blikk. Men er dette sant? Like etter denne scenen formaner faren henne å ta bilde først idet flaksende fugler fyller hele fotorammen. Avani, på sin side, venter med å fotografere helt til siste fugl er på vei ut av det øverste billedhjørnet. Hun motsetter seg med andre ord farens gjennomkomponerte stil, og velger det dempede og nøkterne fremfor det storslagne og imponerende. Filmingen er trassig nonsjalant. Den talende undertittelen «Et ikke-komponert portrett» får en litt opprørsk klang.

Fotografiets makt

Under giftgass-tragedien i Bhopal i 1982 tok Raghu Rai bilder som sikkert har etset seg inn på netthinnen til flere enn meg. Ville verden ha reagert om ikke det var for pressebildene fra skandalen, som vakte internasjonal oppmerksomhet kun få timer senere? Svarthvitt-fotografiet av det livløse lille barnet med glassaktige øyne og kroppen dekket med jord og stein er et kulturelt ikon og har vært med på å skape politisk engasjement blant mennesker.

https://www.youtube.com/watch?v=cPMwHj13xv0

Raghu bruker fotografiet til å få offentlig oppmerksomhet på kritikkverdige forhold både hjemme og ute. Konfliktsituasjonen i Kashmir-regionen vender han stadig tilbake til. Bildene Raghu Rai viste verden, gjorde det umulig for indiske myndigheter å la være å handle. Mesterfotografen er vant til å bli sett og hørt, til å ha innflytelse, til å ha rollen som orkesterlederen. I datterens filmportrett blir han rasende da han beskriver fotografiprosessen og opplever ikke å få nok respons fra datteren.

Raghu Rai ofte blir nevn som Indias fotografiske landsfader.

Kanskje var det her han formulerte sin tanke om fotografi som en gjensidig påvirkning? Om hjerteslag som hoppes over idet øyeblikk bildet tas, og isteden blir en frosset kraft i fotografiet?

Raghu Rai.An Unframed Portrait viser kraftfulle bilder som fremdeles tar meg med til stedet, tiden og menneskene der bildet ble tatt. Scener og ord som blir sagt, flyter sammen med egne minner rundt Raghus kjente fotografier. Likevel kommer hans reaksjon på Avanis manglende interesse som et rapp over fingrene. Jeg skvetter. Datteren takler opptrinnet med en overbærende taushet som vitner om hennes lange erfaring med å håndtere farens voldsomme gemytt.

Det er noe intenst og krevende over filmens hovedperson, men òg over den typen fotografering han utøver. Avanis tilforlatelige tilnærmingsmåte står her i dyp kontrast. Mens datteren innehar den digitale generasjonens naturlighet, er farens monumentale, historiske bilder en sort fotografi som stadig må bevise og imponere.

Metning og endring