Fotografiets betydning

Det er dette Barbican Art Galleri i London sikter mot ved å stille ut «kunstneriske responser på temaer som feminisme, klimaendringer og menneskerettigheter […] stemmer som er underrepresentert i dagens kunst». Dobbeltutstillingen The Art of Change viser i disse dager bilder av Dorothea Lange (1895–1965) og Vanessa Winship (f. 1960) – som begge fokuserer på mennesker fra lavere lag, fattigdom og typisk arbeiderklasse. Se oppslaget her.

Dokumentarfoto kan også være problematisk. Langes ikoniske bilde av Florence Thompson under depresjonstiden i USA – den gang verdens mest reproduserte bilde – er et eksempel. Cherokeekvinnen som sitter med sitt herjede, men standhaftige uttrykk, lutfattig i en flyktningleir med sine barn i 1936, uttalte som 75-åring i 1978: «Det bildet av meg henger overalt i verden, men selv fikk jeg aldri noe igjen.» I sin dagbok skriver i motsetning Lange om den portretterte: «Hun så ut som om hun visste at bildene mine kunne hjelpe henne, og derfor hjalp hun meg. Det var en slags balanse mellom oss.»

Samfunnskritisk og dokumentarisk fotografi har hatt vekslende betydning gjennom tidene. Som kritikeren Susan Sontag beskrev det i On Photography (1977) og Regarding the Pain of Others (2003), inviterer det «til oppmerksomhet, til refleksjon». Men Sontag har også fortalt hvilken forbitrelse hun følte overfor fotografiet – ikke bare fordi de avbildede tragediene vekket fortvilelse og raseri i henne, men også fordi fotografiene ikke evnet å lede til politisk handling. Når følelsene av urettferdighet vokser i oss, kjenner vi samtidig hvor maktesløse vi er – hvor politisk paralyserte vi egentlig er. Sontags frustrasjon blir således dobbel: Hun føler skyld overfor de lidende, men også ubehag ved sitt selvsentrerte åndsfravær. Som vestlig intellektuell gjør hun i virkeligheten lite for å dempe andre menneskers lidelse.

Mange av oss husker Kevin Carters bilde av gribben og det utmagret barnet fra sultkatastrofen i Sør-Sudan i 1994, et bilde som er gripende (se over). Carter fikk Pulitzer-prisen for sitt fotografi – men tok sitt liv bare et par måneder senere. I avskjedsbrevet sto det: «Jeg hjemsøkes av levende minner – av drap, døde kropper, sinne og smerte av sultende og skadede barn, av triggerhappy galninger …»