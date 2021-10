Fotografiet i en klimatid

COPENHAGEN PHOTO FESTIVAL : Fotografiet kan fastgøre naturen, dokumentere den, menogså bearbejde naturen. Fremvise det værende, det eksotiske, det forsvindende på særlig vis.

Jeg har sat mig for at skrive om fotografiet. Og mere præcist fotografiets relation til naturen og de forandringer, som vel efterhånden må siges at være et af vor tids største og mest presserende emner.

Er det monstro derfor jeg allerede ved ankomsten til Copenhagen Photo Festival på Refshaleøen i det centrale København ser fotografierne med blade og andre gevækster? At jeg straks noterer mig de naturlige motiver og ser bort fra det, der ikke vækker en naturlig klang? Ser jeg desto mere fotografierne på en særlig måde, fordi jeg har rettet mig ind mod at se efter naturen i dem og se efter hvad fotografiet har at sige om naturen. At få øje på noget er også at bestemme sig for at få øje på det. Allerede der kan fotografiet henlede vores opmærksomhed på noget og ikke på andet. Hvis det kan overføres til andre elementer end selve fotografiet, vil det også betyde, at fotografiet kan være med til at tone den opmærksomhed, . . .