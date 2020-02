OPTIMISME: Ved å ta positive ideer mer på alvor kan vi gi dem samme oppmerksomhet som giftige ideologier får i dag.

Nicholas Agar er filosof med base på New Zealand. Han har skrevet om hvilke konsekvenser teknologiske endringer har for mennesker. Den siste boken hans er How to Be Human in the Digital Economy

Uansett hvor, enten det er i media, i politikernes retorikk eller i diskusjoner på internett – finner man en partiskhet mot dårlige idealer og ideer. Jeg mener ikke å antyde at de fleste av oss støtter rasisme, misogyni eller homofobi, men at vi tillegger dem virkning. Vi tror at ekstremistiske idealer må bekjempes fordi vi implisitt anser dem som sterke nok til å tiltrekke seg nye tilhengere og at de er smittsomme nok til å spre seg.

Samtidig har vi en tendens til å ta positive ideer mindre alvorlig, vi tror instinktivt at det verken er mulig å gjøre gode framskritt mot en nullkarbon-økonomi eller å lukke formuesgapet mellom rike og fattige. Politikk som foreslås for å oppnå slike etiske mål betraktes som urealistisk. Politikere som støtter en slik politikk, blir sett på med mistro eller avfeies. Vår partiskhet gjør at vi tillegger skurkene idealismens motiverende kraft i stedet for å utnytte den til vårt felles beste.

Tryllestøv

Under valget i NewZealand i 2017 kritiserte mange kommentatorer den optimistiske visjonen til Labour-leder Jacinda Ardern og kalte den «tryllestøv».

Da den amerikanske demokratiske senatoren Dianne Feinstein ble kontaktet av skolebarn som ville at hun skulle støtte «Green New Deal»-lovgivningen, avfeide hun kravet som urealistisk: «Resolusjonen vil aldri bli godkjent av Senatet, og dere kan fortelle det til dem som har sendt dere hit», var svaret.

Vi tror at ekstremistiske idealer må bekjempes fordi vi implisitt anser dem som sterke nok til å tiltrekke seg nye tilhengere og at de er smittsomme nok til å spre seg.

Tenk så på den hvite nasjonalisten som drepte 51 mennesker i moskeen i Christchurch i New Zealand i mars i fjor: Hans uttalte mål var å reversere «The Great Replacement» (der hvite europeere erstattes av afrikanere og folk fra Midtøsten), i tillegg hevdet han at handlingen ville «redde miljøet». Det er helt klart absurd.