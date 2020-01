Fortielsen

17. 01.1970





Da kommunisthetsen var på sitt verste her i landet løp utenriksminister Langes visergutter rundt i avisredaksjoner og til Kringkastingen og gav beskjed om hvilke nyheter som måtte holdes tilbake eller forvrenges «av hensyn til landets interesser». De skamløse tilstandene resulterte i en svart/hvit-maling og en løgnkampanje som har hatt ettervirkninger helt opp til våre dager. Forbryterne og skandalereporterne var utpekt av de selvopptatte oraklene i Utenriksdepartementet.

Samtidig ble det innført en praksis med møter mellom representanter for Utenriksdepartementet (Lange) og redaktørene i de største avisene. Kommunikasjonslinjene måtte holdes åpne, men informasjonene og direktivene gikk bare den ene veien, fra profeten i UD til kaninene i avisredaksjonene. Selvsagt ble også andre og mer intelligente metoder tatt i bruk. Foruten å bli informert om hvilke nyheter som måtte holdes tilbake i hvert enkelt tilfelle, ble sjefredaktørene gitt fortrolige opplysninger av sikkerhetspolitisk karakter. De ble innlemmet i de informertes rekker. På det viset var de både informert og bundet. Nå var de blitt betydningsfulle og måtte føle det samme ansvar som de velvillige tjenestemennene i UD. I praksis hadde de for alltid selv festet en munnkurv på seg. Og de fikk merke at den satt fastere enn de hadde innbilt seg. Selvsagt fantes det anledninger da den kunne legges vekk for en tid. Det var for korte og lykkelige øyeblikk. Kjevene var lettere å bevege på seminarene som ble arrangert av Folk og Forsvar eller Forsvarsdepartementet. Også der var redaktørene hedersgjester.

Stort sett er norske pressefolk ubestikkelige. De tar ikke imot pengegaver for deretter å

lage krypende reportasjer i avisene eller Kringkastingen.

Det var aldri tale om bestikkelse. Stort sett er norske pressefolk ubestikkelige. De tar ikke imot pengegaver for deretter å lage krypende reportasjer i avisene eller Kringkastingen. Det er nok av ambassadepersonell som ligger på lur, og som forsøker seg. De blir kategorisk avvist. Likevel er de blitt gisler med eller mot sin egen vilje. Kontakten med «det ansvarlige Norge» har gitt dem en følelse av egen betydningsfullhet og ansvar som ellers bare tilkommer statsråder. Nå er de fanget av sin egen viten. I saker av vidtrekkende diplomatisk og økonomisk karakter tenker de også på samme vis som departements

folkene. Pressemannen i dem har fått en alvorlig knekk.

Under slike forhold er ikke journalisten ute etter å avdekke, men å tilsløre og fortie. Dette er blitt resultatet. I forrige nummer avslørte og dokumenterte Orientering at Akergruppen selger krigsmateriell til Israel. Det leveres fruktbåter som i løpet av 48 timer kan gjøres om til krigsgående fartøy. Dette er en klar omgåelse av reglene for norsk eksport av våpen og krigsmateriell. Hvordan behandlet norsk presse opplysningene vi brakte? Bortsett fra et lite oppslag i en ettermiddagsutgave av Dagbladet ble saken fullstendig fortiet.

Vi registrerte ikke engang det sedvanlige dementiet i Morgenbladet om at opplysninger Orientering bringer ikke er å stole på. I avisredaksjonene i Oslo og i NTB var journalister i ferd med å jobbe på saken. De fikk aldri fullført dette arbeidet. Redaktørene grep inn og stoppet dem. Vi hørte snerringen bak munnkurvene helt opp til vår redaksjon. Sannheten tapte og UD seiret. Som så ofte før.