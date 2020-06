Ninosca

Regisør: Peter Torbiörnsson (Sverige)

Filmer som er spilt inn over mange år, gir meg alltid ærefrykt når jeg ser dem. Den mye omtalte og prisvinnende britiske dokufilm-serien Up av Michael Apted og Paul Almond fulgte livet til fjorten barn fra de var syvåringer i 1964 (7Up), med nye opptak hvert syvende år. Flere filmer fulgte, den siste heter 63 Up (2019). Regissør Richard Linklaters dramafilm Boyhood (2014) viste en ung gutts oppvekst i årene 2002–2013, der barnet sakte, men sikkert blir en ung mann.

Filmens forhold til tid er selvmotsigende. Tiden er flyktig og konsentrert, en opplevelse satt i ramme, men likevel kan sekunder og sekvenser bevares i en helhetlig tagning. Å se at ansikter får rynker og hvordan kropper forandrer seg, forteller noe om regissørens urokkelige engasjement og intensiverer nostalgien. Peter Torbiörnssons film Ninosca er en slik film.

Kampen for å bryte ut

Ninosca vokser opp i en familie av sandinist-revolusjonære i Nicaraguas fjellområder. Filmen følger henne fra barneårene, gjennom oppveksten og i voksenlivet i en periode på hele 40 år. Filmen starter som et fascinerende innblikk i Nicaraguas uforutsigbare politikk på 1980-tallet, men utvikler seg til et intimt portrett av Ninosca og hennes strevsomme liv og ekteskap (som går i oppløsning), og hennes kamp for å brødfø barna mens hun forsøker å bryte ut fra det voldelige forholdet og samfunnets machokultur.

Gjennom Ninoscas historie lærer vi at livet, som alltid, er overraskende robust.

Den høye, rolige regissøren Torbiörnsson er mye foran kameraet og tydelig til stede i viktige hendelser i Ninoscas familie. Etter hvert er han blitt en del av familien og hilses vennlig som «svensken», men inntar vekselvis også en noe mer tilbaketrukket rolle som observatør.