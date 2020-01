Fortapt i oversettelsen

URBEFOLKNING:



Det siste årene har Tromsø Internasjonale Filmfestival åpnet med en norsk dokumentar, gjerne med et lokalt tilsnitt – slik tilfellene har vært med Egil Håskjold Larsens Hvor man vender tilbake, Erik Poppes Per Fugelli – Siste resept og Solveig Melkeraaens Tungeskjærerne, som var åpningsfilmer på de tre siste festivalene.

I år har imidlertid «TIFF» – som arrangeres for 30. gang – foretatt et noe dristigere valg av åpningsfilm. Et valg som ikke desto mindre er i tråd med festivalens søkelys på den arktiske regionen og dens urbefolkningsgrupper.

One Day in the Life of Noah Piugattuk er regissert av den kanadiske inuitten Zacharias Kunuk og kan plasseres innenfor «kunstfilm»-bølgen som kalles slow cinema: filmer med langsom og minimalistisk historiefortelling, ofte i form av lange, ubrutte tagninger. En tydelig eksponent for retningen er den ungarske filmskaperen Béla Tarr, kjent for blant annet Satantango og The Turin Horse. Men begrepet har eksempelvis også blitt brukt om Apichatpong Weerasethakuls magisk-realistiske Onkel Boonmee som kan erindre sine tidligere liv og portrettdokumentaren Caniba av antropolog-/regissørduoen Lucien Castaing-Taylor og Véréna Paravel.

Zacharias Kunuks langfilmdebut Atanarjuat: The Fast Runner fra 2001 var den første spillefilmen som i sin helhet ble skrevet, regissert og spilt inn på inuktitut-språket.

Senere har han blant annet laget spillefilmen The Journals of Knud Rasmussen (2006), som i likhet med debuten også ble vist på Tromsø Internasjonale Filmfestival.

Krav om tilpasning

Kunuks nyeste film One Day in the Life of Noah Piugattuk er basert på virkelige hendelser fra 1961. Her utspiller dialogen seg på både inuktitut og engelsk. Dette er et viktig element i fortellingen, som for øvrig er strippet ned til et tilnærmet minimum.

Den første sekvensen viser hovedpersonen Noah Piugattuk (Apayata Kotierk) i hytta si Kapuivik på den nordlige Baffin-øya, mens kona tilbereder te. Deretter ser vi ham lede inuittgruppen ut på seljakt, hvor også ferden med hundesleder gjennom snølandskapet strekker over lengre spilletid enn i en mer konvensjonell filmfortelling.

I jaktleiren blir de oppsøkt av en representant for de kanadiske myndighetene, spilt av danske Kim Bodnia. Hans oppgave er å overtale inuittene til å innordne seg etter styresmaktenes regler: Barna deres må få ordinær skolegang, og familiene blir bedt om å flytte til hus i organiserte bosettinger.

Dette fører til en lengre samtale mellom ham og Noah Piugattuk, skildret i realtid, som utgjør hoveddelen av filmen. De snakker ikke hverandres språk og er dermed avhengig av den inuittiske tolken til «The boss» – som hovedpersonen og hans følge kaller myndighetenes utsendte mann. Som en følge av dette går mye tapt i oversettelsen. Det får både komiske og bekymringsverdige utfall – og er både frustrerende og fascinerende å bevitne for oss som tilskuere.

Ingen ord for penger?

Tolken (Benjamin Kunuk) gjengir nesten aldri nøyaktig hva «sjefen» sier, dels på grunn av manglende språklig forståelse. Til tider velger han også å endre formuleringer fra begge sider for å begrense mulige konflikter. Men vel så ofte skyldes feilkommunikasjonen de dype kulturelle forskjellene mellom de to partene, som også gjenspeiles i deres respektive språk.

Når inuittene tilbys penger av myndighetene er dette vanskelig for dem å forholde seg til, all den tid de ikke betaler noe for det de lever av fra naturen. De omtaler motparten som «isumataq», som er deres ord for «boss» (mens Noah på sin side er leder i kraft av å være «den eldre»). I bokstavelig oversettelse betyr dette angivelig «han tenker for oss» – og her er de unektelig inne på noe. For selv om denne spesifikke «sjefens» ønske om å hjelpe dem kan være genuint nok, er inuittene klar over hva som egentlig står på spill: De bes om å oppgi sin måte å leve på – en nomadisk livsstil de har fulgt i mange generasjoner, og som de er svært tilfreds med.

Forbilledlig nyansert. Kulturkollisjonen blir ikke mindre tydelig av filmens forbilledlig nyanserte framstilling av begge sider. Her tegnes ikke den hvite mannen som noen karikert «bad guy», og inuittene er ikke nødvendigvis uvitende ofre. Ikke desto mindre stilles de overfor et umulig dilemma, og historien har vist hvordan dette gikk – noe filmens også minner oss på i en bevegende epilog.

Det historiske bakteppet inkluderer dessuten opptrappingen av den kalde krigen. På tiden filmen skildrer, ble den arktiske delen av Canada omfattet av atomopprustningen på vestlig side, uten at dette nevnes spesifikt i filmen.

Regissør Kunuk er selv født i Kapuivik i 1957. Det vakre landskapet på Baffin-øya er et sterkt tilstedeværende bakteppe for handlingen, men fotograf Norman Cohns bilder ligger hele tiden tett på menneskene filmen forteller om. Cohn har hatt flere funksjoner på begge Kunuks tidligere nevnte spillefilmer og har også skrevet manuset til One Day in the Life of Noah Piugattuk sammen med regissøren, i tillegg til å ha klippet filmen.

I 1990 var de to med på å opprette kunstnerkollektivet Isuma, som er Canadas første inuittiske produksjonsselskap. I 2008 etablerte kollektivet verdens første plattform for mediekunst av urfolk fra hele verden, IsumaTV – og fire år senere fulgte det internettbaserte inuitt-nettverket Digital Indigenous Democracy. Både dette og IsumaTV skal presenteres i Tromsø, lover festivalen. Men først skal den åpnes med en spillefilm, som med enkle virkemidler forteller mye om en stadig vanskelig situasjon.

One Day in the Life of Noah Piugattuk får sin europeiske festivalpremiere i Tromsø. Den hadde imidlertid verdenspremiere som videoinstallasjon på årets kunstbiennale i Venezia, og har senere også blitt vist i gallerier andre steder. Men selv om filmen formodentlig fungerer i slike settinger, pleier slow cinema å gjøre seg best i kinosal.

One Day in the Life of Noah Piugattuk er åpningsfilm på den 30. Tromsø Internasjonale Filmfestival, som arrangeres i perioden 13.–19. januar.