Forståelsen av det mulige

MARX: Mikkel Bolt tager tag i vår tids mange opstander. Han tilhører de teoretikere, der gerne havde set opgøret med det, vi kan kalde stats- og partimarxisme.

Forfatter: Mikkel Bolt Antipyrine , Danmark

Læserne af Ny Tid kender Mikkel Bolt som anmelder og essayist i avisen. Ud over at være nyudnævnt professor i politisk æstetik ved Københavns Universitet er Bolt også forfatter til en række bøger om kunsthistorie og politisk teori. I begyndelsen tog dette mest udgangspunkt i spørgsmålet om avantgarden og det situationistiske opbrud før maj 68, men han har også skrevet om kunstens og kulturens værker under totalitære vilkår. Emnet dukkede op i Bolts tiltrædelsesforelæsning «Late Capitalist Fascism and the Aestheticization of the (White) Working Class» i høst på Københavns Universitet – en undersøgelse af grundene til, at den demokratiske nationalstat i dag dyrker et racistisk image i for eksempel Danmark.

Fascisme-emnet ble også behandlet i Bolts bog Trumps kontrarevolution (Nemos, 2017). Intet er vel mere aktuelt end spørgsmålet om opbygningen af totalitær beherskelse i en tidsalder, hvor digital kontrol synes at være uden andre grænser end dem, masker og paraplyer kan tilvejebringe, sådan som vi ser det under den løbende og på alle måder afgørende opstand i Hongkong, verdens demokratiske krudttønde. Forbindelsen mellem etiske spørgsmål og undergravende praksis har optaget Bolt i fler av af hans bøger om netop opstanden.

Spørsmålet om opstanden

I På råbeavstand af marxismen drejer det sig især om marxismens situation på det seneste. De artikler der udgør bogens hovedkorpus, har alle været publiceret før (nogle endog på engelsk), om end de fremstår flere steder i en justeret udgave. De indrammes af et forord og et efterord forfattet til lejligheden – hvor det netop er opstanden og mindet om opstanden, der er på færde. En «omfangslogik» for marxismespørgsmålet antydes ved hjælp af filmskaber Chris Markers dokumentariske optagelser fra Vietnam-protestenes storm mod Pentagon, La Sixième face du Pentagone (Pentagons sjette ansigt/facade) fra 1967 og hans efterbehandling ti år senere af disse optagelser i filmen Le fond de l’air est rouge (bogstaveligt: «I grunden er luften rød»). Dette overskrider langt spørgsmålet om hvilke stater og filosoffer, der i tidens løb har kaldt sig marxistiske, og hvilke stater og filosoffer, der siden angiveligt skal have brudt med eller aflagt sig den betegnelse.

Der er en vanskelig promiskuitet mellem opstanden og staten, siden opstanden så sjældent er en ren opstand i udgangspunktet, men meget ofte en opstand mod netop en stat og somme tider endog manipuleret af en del af staten eller partiet. En sådan promiskuitet var især tilfældet for den lange periode med opstande, der går fra midt-60’erne med den såkaldte kulturrevolution i Kina og den langt mere ægte maj 68-opstand i Frankrig frem til Murens fald i Berlin og Tiananmen-opstanden i Peking – begge i 1989.

I Danmark blev Das Kapital læst mod den historiske materialisme.

Især den kinesiske del af opstandene dengang – opstande som naturligvis også omfattede førnævnte storm på Pentagon i 1967, den portugisiske hærs nellikerevolution i 1974, opstanden mod shahen i Iran i 1979 samt ikke mindst de østeuropæiske opstande mod de sovjetiske satellitstater fra Baltikum til Sortehavet i 80’erne – var alle hver på sin måde med til at opløse indtrykket af marxismen som et teorikompleks, der kunne opretholde sit kritiske potentiale uanset omstændighederne. Ja tværtimod: Maoisme, sovjetmarxisme, castrisme, trotskisme med deres mange aflæggere i de europæiske partier, der enten var for Kreml, for Peking eller (somme tider) for Titos Jugoslavien og dette lands «alliancefrie» allierede, diskrediterede radikalt den angivelige kritik, der skulle være indeholdt i nogle af marxismens antagelser. Først og fremmest den historiske materialismes teori om klassekampens primat som forklaring på historiens gang og dens teori om fremmedgørelse som forklaring på lønarbejdernes afhængighed af kapitalismens produktions- og akkumulationsformer.

Ontologisk marxisme

Mikkel Bolt tilhører de teoretikere, der gerne havde set opgøret med det, vi kan kalde stats- og partimarxisme.

I begyndelsen af 70’erne dukkede den begærsøkonomi op hos Deleuze/Guattari og hos Lyotard, som skulle erstatte den plads, bevidsthedsteorierne indtog i en bestemt hegeliansk marxisme med G. Lukacs i spidsen. I Danmark blev Das Kapital læst mod den historiske materialisme: Gustav Bunzel og Hans-Jørgen Schanz undersøgte formlogikken (værdi, penge, profit, løn og pris). Dette alt mens de afskrev klassekampen som andet end den måde, hvorpå det kapitalistiske samfund sikrer reproduktionen af arbejdskraft.

For Bolt i Råbeafstandens tekster, der er forfattet mellem 2012 og 2016, burde kritikken af den politiske økonomi (marxismen) og driftsøkonomien (den ene af de postmoderne kerneantagelser) kunne have suppleret hinanden.

Men for undertegnede, som er en, der har oplevet hele forløbet siden Garde Rouge-folkene ville sælge maoisme foran de parisiske art cinemas i december 1966, kan jeg kun sige, at netop statsmarxismen, den være sig kinesisk antirussisk eller omvendt «eurokommunistisk» (lidt senere), havde totalt lukket tilgangen for det Bolt gerne havde set ske: fremkomsten af en slags ontologisk marxisme, der var frigjort fra de bureaukratiske kræfter, der benyttede marxismen.

Stormen på Pentagon i 1967den portugisiskhærs revolution i 1974, opstanden

mod shahen i Iran i 1979, samt de østeuropæiske opstande mod de sovjetiske satellitstater

fra Baltikum til Sortehavet i 80’erne.

Tilbage bliver spørgsmålene, om hvorfor opstandene ikke kan få gjort op med staterne endnu, de være sig statskapitalistiske eller såkaldt privatkapitalistiske – få destitueret eller afsat dem, som det hedder i dag. Desuden vil udfoldelsen af hele den strategiske tænkning vedrørende fordeling og pengeafskaffelse, som Marx fremlagde i Kritikken af Gothaprogrammet (1875), kunne vinde indpas i de igangværende opstande.

Eller vil opstandene måske blot komme til at sønderbryde staterne en tid, inden opstandene har en pengeafskaffelse og en proletarisk fordeling på plads som perspektiv? Sådan som det eksempelvis skete for Barcelona-kommunen i vinteren 1936-1937, for opstanden i Budapest i 1956 eller for Benghasi- og Aleppo-kommunerne i 2012. Vi snakker om kortvarige og utilstrækkelige begivenheder, som ikke desto mindre sad og nu sidder i befolkningernes forståelse af det mulige, men som også behøver artikulation, det vil sige kritisk formulering. Det er her, at den postmoderne tænknings anden hovedantagelse, den om konfliktuel tænkning, finder hele sin betydning: Den er udfoldet af Jean-François Lyotard i 80’ernes filosofiske hovedværk om tvisten eller striden: Le différend (1983

– se også Niels Brügger [red.], Lyotard og striden – Læsninger af Le différend, Slagmark, 1990).

Spørsmålet om engasjement

Bolt er givetvis en af de betydeligste kapaciteter inden for samtidens marxismeforskning: Få kender som han alle de tekster, der er blevet udgivet på engelsk, fransk, tysk og italiensk om Marx, og kritisk tænkning med dertil hørende diskussioner. Og det er i kraft af dette overblik, at det antologiske i På råbeafstand kommer til at hænge sammen som kombination, parret med Bolts åbenhed over for andre former for undergravende tænkning: En «restmarxist» som Fredric Jameson kan eksempelvis behandles sammen med en grundlægger af feministisk filosofi som Judith Butler eller en arendtianer som italienske Giorgio Agamben.

Det drejer sig om at opretholde en videnskabsteoretisk vippe med Marx’ kapitalismekritik på den ene side og den eksistentialfilosofiske kritik på den anden. Omdrejningspunktet bliver derfor spørgsmålet om engagement. Til det formål har Mikkel Bolt i På råbeafstand valgt den franske dramaturg Jean Genet, hvis virksomhed under opstandene bestod i internationalistisk forbindelsesarbejde mellem på den ene side l’Esprit de Mai (ånden fra maj 68) og på den anden de udsatte befolkninger og deres aktivistgrupper såsom De Sorte Pantere i USA og de palæstinensiske fedayeen i Mellemøsten. Det sker i et meget grundigt og drøftende kapitel, der som titel har en hel tankerække (det har titler tit hos Bolt): «Ja, selvfølgelig, men … Derrida, Genet, George Jackson, eller: dekonstruktion, engagement og revolution». Forbeholdet i titlen afspejler Derridas tvivl i forbindelse med udadvendte, offentlige tilkendegivelser, her i forbindelse med George Jacksons fængsling … og efterfølgende mord. Dette er et mord som fangevogterne begik mens Genet forsøgte at organisere en international kampagne til støtte for Jackson (se George Jackson, Soledad Brødrene, indledning af Jean Genet, Schønberg, 1971). Og derved bliver det nølende og tvivlende pludselig taget ud af strategien og lagt ind i efterbehandlingen og i eftervirkningen – da det var blevet for sent …

Vidnesbyrdet og mindet

Truls Lie har præsenteret Chris Markers arbejde for læserne af Ny Tid. Så de vil vide, at det er et godt greb at drøfte Markers forhold til vidnesbyrdet og mindet om begivenheden som indledning og konklusion i denne bogen. Marker er uden tvivl den betydeligste politiske kunstner efter Bertolt Brecht. Hans filmer italesætter og dokumenterer afgørende begivenheder eller historier i den moderne verden. Ikke mindst det store spørgsmål om den subjektive dimension i engagementet, en dimension der altid flammer op som en betændelse – når det er for sent.