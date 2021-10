Fornuft i en verden av løgner

FREDSPRISEN : Nobels fredspris er viktig nok til at selv Kreml følte seg tvunget til å rose Nobels fredspris til Dmitri Muratov.

Det er ikke ofte i våre vanskelige tider at en nyhetsoverskrift varmer hjertet. Nyheten som føltes slik er at to modige journalister ble tildelt Nobels fredspris – Maria Ressa, leder av det filippinske nettstedet Rappler.com, og Dmitri Muratov, sjefredaktør for Russlands siste uavhengige dagsavis, Novaya Gazeta.

Vi har anmeldt dokumentaren We Hold the Line (Modern Times Review / NY TID, april 2020). Regissør Marc Weises film fulgte tett på Maria Ressas sannhetssøkende uredde journalistikk ett år, der hun ble forsøkt hindret i dette av president Rodrigo Duterte sitt morderiske regime.

Ressa og hennes kolleger har blitt møtt med dødstrusler og rettssaker. Hun har for tiden kausjon i påvente av resultatet av en anke mot en dom om seks års fengsel i en cyber injurierettssak. Hun har nå reagert entusiastisk over oppmerksomheten Nobelprisen gir Rappler. om sitt arbeide. På sosiale medier uttaler hun: «Dette er en anerkjennelse av hvor vanskelig det er å være journalist i dag, og hvor vanskelig det er å fortsette å gjøre det vi gjør … men også forhåpentligvis en anerkjennelse av hvordan vi skal vinne . . .

