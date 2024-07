Expanded Visions: A New Anthropology of the Moving Image

ANTROPOLOGI / Arnd Schneider fra Universitetet i Oslo foreskriver en ny, deltakende, inkluderende, kunstnerisk antropologi. Vi velger her å presentere innsikt fra bokens kapitler om interessant bruk av dokumentar for observasjon og fortolkning i dagens samfunn.

I sin bok Expanded Visions: A New Anthropology of the Moving Image gir professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Arnd Schneider, ulike perspektiver på forholdet mellom antropologi og bevegelige bilder og utforsker nye muligheter for audiovisuell forskning. Denne boken er den siste i Schneiders serie av arbeider om krysningspunktet mellom antropologi og visuelle kunstformer. Hans bidrag til feltet er mange, inkludert Alternative Art and Anthropology: Global Encounters (2017) og Art, Anthropology and Contested Heritage (2020), som han var redaktør for.

De viktigste temaene som utforskes gjennom boken, er hvordan bevegelige bilder og eksperimentelle filmtilnærminger kan brukes til å utfordre og transformere konvensjonelle måter å tenke om antropologi på. Ved å integrere audiovisuelle elementer i forskning og representasjon kan antropologer få en mer nyansert forståelse av sine emner.

Film, kunst og antropologi

Expanded Visions er delt inn i åtte kapitler, hvert med sitt eget perspektiv på forholdet mellom film, kunst og antropologi. Kapitlene henter eksempler fra eksperimentelle verk og gir en oversikt over hvordan bevegelige bilder brukes til å utvide grensene for etnografisk forskning og representasjon.

Den inkluderer et kapittel om deltakende kino og «An Anthropology of Abandon: Art – Ethnography in the Films of Cyrill Lachauer», som tar for seg hvordan film kan brukes til å utforske temaer som forlatthet, fortrengning og kulturelt tap. Kapittelet analyserer arbeidet til den tyske kunstneren og filmskaperen Cyrill Lachauer, hvis filmer Dodging Raindrops

– A Separate Reality (2017), Amerika (2020) og Sunken Cities, Floating Skies (2020) brukes . . .