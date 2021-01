Forholdet mellem kunst og det politiske

På et tidspunkt, hvor modefirmaer som Louis Vuitton opfører pompøse og spektakulære kunstmuseer og selvforståelsesmæssigt kritiske feministiske kunstnere som Claire Fontaine iscenesætter modeshows for Christian Dior med feministiske slogans bøjet i neon, kan det være svært ikke resigneret at opgive samtidskunsten.

Når internationale oliefirmaer som BP finansierer store museer, kunstnere som Olafur Eliason udsmykker luksusbutikker på Champs-Élysées og Fredriksen-søstrene indgår samarbejder med nationalmuseer om indsamling af kunst, synes kunstens offentlighed at være forsvundet og erstattet af den rigeste én prosents promiskuøse selvpromovering gennem kunst. Tidligere tiders diskretion er pist væk, og nutidens mæcener bruger skamløs kunst som en gigantisk reklamesøjle, og det vel at mærke uden at kunstinstitutionerne tør sige fra.

Men heldigvis er dette ikke den eneste historie om samtidskunstens udvikling. Som den østrigske filosof Oliver Marchart redegør for i sin nye bog, Conflictual Aesthetics, så har der sideløbende med «neoliberaliseringen» af kunsten fundet en politisering sted, hvor kunstnere har brugt kunsten som en art laboratorium for det politiske.

…

