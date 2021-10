Forente europeiske stater?

Café Europa Revisited

PANDEMI : Hvor samordnet eller solidarisk er Europa egentlig?

I oppfølgeren av Café Europa (1997) tar den kroatiske journalisten og forfatteren Slavenka Drakulić (f. 1949) oss med tilbake til hva som gikk galt, og hva som gikk riktig i Europa etter kommunismen frem til pandemien, og hvordan alt henger sammen.

Etter Berlinmurens fall i 1989 levde ikke Europa lenger opp til våre fantasier. Europa ble anklaget for å skape økonomisk urettferdighet – med mangel på arbeid og penger til sine borgere. Den europeiske union spilte en avgjørende rolle ved å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller og arbeidet for fred, sikkerhet og et bedre liv for alle. Noen land var mer europeiske enn andre – der borgerens økonomiske og sosiale velferd sto først. Samtidig skapte EU en økende frykt for globalisering og innvandring.

Kultur og nasjonal tilhørighet ble eksplisitt knyttet til religion, . . .