Før tredje verdenskrig

Publisert: 27. september 2020

Etter årelange terror-angrep mot skoler, sykehus, landsbyer, jernbaner, byer, fabrikker og andre viktige krigsmål står det nu fast at USA ikke vinner sin kolonikrig i Vietnam på denne måten: det eneste som kan bringe en fred innen overskuelig fremtid er å brenne av en eller flere atombomber over Nord-Vietnam og grenseområdene. Det ville medføre den etterlengtede varige, absolutte taushet og fred, som i sin tid hvilte over to japanske byer.

Dessverre må man regne med at ledende amerikanere overveier muligheten av å sette inn kjernefysiske våpen i kampen. USA har gjort dette før; de er de eneste som hittil har brukt våpnene mot mennesker.

Under Lyndon Johnson#s presidenttid har USA tapt så meget av sin prestisje, av sin moralske tilregnelighet og av verdens sympati, at det snart ikke er mere igjen å tape. Et nedlyst pengevelde har så desperat levet ut sin angst for sosiale og økonomiske forandringer, det har så tydelig vist at det er villig til hva som helst for å beholde sitt økonomiske verdensherredømme – at USA i dag inntar den stilling i verden som Hitler-Tyskland inntok inntil 1945: en statsdannelse man kan vente alt av.

Vietnam-krigen har vist at USA nå bare kjenner en metode for å fremme sine interesser: mere og mere vold.

Her i landet kommenteres dette fra borgerlig hold med at vietnameserne bare behøver å overgi seg, så ville de slippe mere napalm, lazydogs og bomber: «Bare innrøm at den sterkeste har rett, så kan dere få lov til fortsatt å være slavebefolkning i deres eget land!» – Det er like relevant som å minnes den europeiske motstandsbevegelse i krigsårene ved å si: «Hvis de bare hadde lystret tyskerne i alt de ønsket, så hadde de sluppet både tortur og henrettelser!»

I virkeligheten finnes det bare en fornuftig kommentar til Vietnam-krigen, den er:

Fører Vietnam og frigjøringsfronten sin krig på amerikansk område, eller er det amerikanerne som fører krig på vietnamesisk område?

– Hvis det siste er tilfellet, må det være berettiget å spørre om hvem som har invitert hundretusener av amerikanere til å slå seg ned i landet, åpenbart i den hensikt å bli der.

Først hadde franskmennene landet som koloni, og da franskmennene ble jaget ut, overtok amerikanerne det, i tillit til sine uendelig meget større ressurser av våpen og penger. Selvfølgelig raker det ikke USA hva slags politisk styre et uvedkommende land som Vietnam har; hensikten med okkupasjonen er delvis adgangen til billige råstoffer, og delvis muligheten av et brohode i Sydøst-Asia. Å tro at USA i dag ofrer tusener av sine unge menn for å sikre vietnameserne parlamentariske rettigheter etter vest-europeisk mønster, kan man bare gjøre i en tilstand av dødlignende hypnose: ikke engang amerikanerne selv trodde et øye-blikk på at Kys valg i Sør-Vietnam ble avholdt i legale former.

Vil de fortsette å tro at Pentagon kjemper for kultur og frihet? Vil de fortsette å tro

at man ofrer amerikanske og vietnamesiske liv i tusener og tusener for å hjelpe

Vietnam?

Dette er selvfølgelige sannheter, og de er for lenge siden dokumentert på norsk bl.a. i form av to tidligere PAX-bøker: Fakta om Vietnam, redigert av Robert Murray – og USA og den tredje verden, av amerikaneren David Horowitz, begge utgitt her i 1965. Det finnes ingen unnskyldning for ikke å kjenne bøkene.

Sara Lidmans Rapport fra Hanoi er et glimrende supplement til disse to dokumentsamlingene. Den fremragende svenske forfatterinne har ikke bygget boken på tall og statistikker; den er en nesten skisseboklignende skildring av opplevelser og menneskelige møter i løpet av en tids reiser og opphold i Nord-Vietnam, dager og netter i samtaler og under bombeangrepene i terror-krigens hverdag.

I sin form, sin genre, er Rapport fra Hanoi noe som li g ger midt mellom en litterær, nesten lyrisk «dagbok» – og en reportasje. Samtidig er bokens hensikt meget klar: å gjøre mennesker oppmerksomme på hva som konkret ligger i de abstrakte avis-overskrifter, hvilken menneskelig verden som rammes av meddelelsen «134 flyangrep i dag» etc.

Det er den første, konkrete øyenvitne-skildring jeg kjenner fra Nord-Vietnam, det første jeg har lest som gjør dette landet nærværende og virkelig for meg. Den er en liten og konsentrert bok på 116 sider: man leser den sammenhengende, og når man er ferdig med den, vet man mer enn man visste før – ikke av siffer, statistikker og antall døde kvinner og barn eller nedskutte, amerikanske tyve-åringer fra småbyer i Mellom-Vesten, men man vet mere om den levende virkelighet som livet består av, og som for vår sløvete bevissthet taper seg i intensitet proporsjonalt med antall mil den ligger geografisk fjernt fra oss og våre egne hus, barn og hverdager.

Det lyder merkelig å si det, men den er i ordets riktige og gode forstand en kvinnelig bok; den er kvinnelig, fordi den er helt konkret og helt nærværende menneskelig. Det er umulig å lese den uten å tenke en underlig tanke: hva vil kvinner i USA si til den, hva vil f.eks. kvinner i herværende konservative partier og foreninger si, kvinner i Høyrekvinnenes Forening – som elsker, beundrer og hyller Lyndon Johnson for hans verk – hva vil de si til en klar, enkel og hverdagslig skildring av hva mødre og barn daglig og nattlig opplever under terrorangrepene?

– Vil de fortsette å tro at Pentagon kjemper for kultur og frihet? Vil de fortsette å tro at man ofrer amerikanske og vietnamesiske liv i tusener og tusener for å hjelpe Vietnam? Eller vil det kunne melde seg en erindring om at Hitler også drev sitt Korstog mot Bolsjevismen for å styrke, hjelpe og befri Europa – og frelse oss alle fra sosialismens hydra? Vil de fortsette å tro at dette er et korstog?

Det finnes mengder av lesesirkler og bokklubber utover landet. Her er en bok som gjennom høsten og vinteren kan forsyne dem med lesning og med en oppfordring til å ta stilling til problemer selv.

Et par ting faller det meg naturlig å fremheve: først kapitlet «Samtale i foajeen», samtalene med italieneren «MH» (for «Middel-havsmennesket»), en briljant skildring av en åndstype som finnes over alt, men allikevel er rendyrket italiensk av vesen: det helt håpløse, illusjonsløse menneske som ikke er sterkt nok til å leve uten illusjoner – preget av den nihilistiske melankoli som er Italias sjel. Dialogen er et kortfattet, konsist mesterverk.

Neste punkt er sluttkapitlet «Fra en annen verden» – skildringen av Poula Condor, konsentrasjonsleiren som omfatter en øygruppe utenfor sydspissen av Syd-Vietnam, og som ansees som den verste i landet. Den drives under amerikansk bistand. Fremstillingen gir et bilde av leiren som er på nivå med de verste leirer under Tysklands lykkelige år mellom 1933 og 1945. Allerede denne skildringen av USAs virksomhet gjør boken til et dokument ethvert voksent menneske i dag er forpliktet til å kjenne til. Den forteller om meningsundertrykkelse med en bestialitet og i en utstrekning som rummer all menneskelig fornedrelse og skam.

Dette med adresse til USAs legasjon i Oslo – og med oppfordring til ambassadøren om å gjøre rede for saken: beskyldningen om å være medansvarlig for dette overgår alt hva en nasjon med et minimum av selvrespekt kan ha sittende på seg.