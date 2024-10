Før og etter

For å høre mer om arbeidet bak fotografering stilte vi Kjetil Karlsen et par spørsmål.

Bildedelingstjenesten Instagram har nå en egen selvangivelsesknapp, der man kan meddele at bildet er fremstilt via kunstig intelligens (KI). Det gir oss en pekepinn på at fotografiets troverdighet som sannhetsvitne ikke lenger er udiskutabel. I en samtale med Kjetil Karlsen spurte vi om hva som skjer i hans bilder etter de er tatt:

«Etterbehandlingen varierer om jeg jobber digitalt eller analogt, med 120mm, 35mm eller Polaroid. Men i stor grad dreier det seg alt i alt om justeringer av lys, farge eller kontraster, fjerning av forurensing i bildet og konvertering til sort-hvitt om det er behøvelig.»

Men mange av bildene har en helt annen virkning enn hva man ved det blotte øye kan observere – så hva skjer før eksponeringen:

«Jeg har alltid vært opptatt av menneskelige følelser, hvorfor vi føler slik vi føler, mellommenneskelige relasjoner og den naturen jeg i hele mitt liv har levd tett på og i. I dette ligger også fascinasjonen og spørsmålene i tilknytning til at de færreste av oss ønsker å forholde seg til følelser som der en kommer nærmere seg selv og blir mer sårbar – følelser som er like viktige som gleden og euforien. I mine bilder vil det alltid være elementer av melankoli, siden det er der jeg kjenner meg mest igjen. Der er stillheten, nærheten, tiden og kreativiteten mest følbar og ekte.»

«Jeg bruker ofte fysiske filtre når . . .