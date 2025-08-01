UTBYTTERNE / Francesca Albanese er FNs spesialrapportør for de okkuperte palestinske områdene. Hennes rapport avslører hvordan internasjonale selskaper har bidratt til ødeleggelsen av Palestina. 48 selskaper, også norske, og deres morselskaper, datterselskaper, franchisetakere, lisensinnehavere og konsortium-partnere på tvers av sektorer, er navngitt i rapporten.

Israels folkemord på palestinere opprettholdes av et system som utnytter okkupasjonen og profiterer på den, advarer FN-ekspert Francesca Albanese i en ny rapport til Menneskerettighetsrådet. Den avslører hvordan bedrifters profitt og økonomisk vinning har muliggjort og legitimert Israels ulovlige okkupasjon og handlinger.

«I løpet av de siste 21 månedene, mens Israels folkemord har ødelagt palestinske liv og landskap, har Tel Aviv-børsen steget med 213 prosent (i amerikanske dollar) og høstet 225,7 milliarder dollar i markedsgevinster – inkludert 67,8 milliarder dollar bare den siste måneden. For noen er folkemord lønnsomt», skriver FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i det palestinske territoriet som har vært okkupert siden 1967.

Albaneses rapport avslører selskaper og infrastruktur som tjener på Israels okkupasjonsøkonomi – og hvordan den tar liv når den endres til en folkemordsøkonomi. I rapporten understrekes det hvordan Palestina har blitt episenteret for en global krig, og det avsløres at internasjonale forretnings- og rettssystemer ikke har klart å opprettholde selv de mest grunnleggende rettighetene til et av verdens mest fordrevne folk.

«Selskapene er dypt sammenvevd i systemet med okkupasjon, apartheid og folkemord på det okkuperte palestinske territoriet», skriver Albanese. «I flere tiår har Israels undertrykkelse av det palestinske folket blitt støttet av selskaper som er fullt klar over, men likevel likegyldige til, flere tiår med menneskerettighetsbrudd og internasjonale forbrytelser.»

Juridiske forpliktelser

48 selskaper, også norske, og deres morselskaper, datterselskaper, franchisetakere, lisensinnehavere og konsortiumpartnere på tvers av sektorer, er navngitt i spesialrapportørens rapport, inkludert våpenprodusenter, teknologiselskaper, finansinstitusjoner og bygge- og energiselskaper.

Albanese har avdekket at disse bedriftene har unnlatt å oppfylle de mest grunnleggende juridiske forpliktelsene de har til å utøve sin innflytelse for å få slutt på folkerettsbrudd og avslutte forholdet og trekke seg ut av landet. I stedet har de behandlet Israels ulovlige virksomhet i det okkuperte palestinske territoriet som vanlig økonomisk aktivitet – og bevisst ignorert dokumenterte, systemiske overgrep, selv mens grusomhetene . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram