«Folket vil ledes»

I en tid hvor de store teknologiselskapene og den politiske korrektheten i stadig større grad senker taket for hva det er trygt å si offentlig hvis man vil beholde vennene sine, ser Pax Forlag ut til å ha truffet planken. De utgir i disse dager den tyske filosofen Immanuel Kants bok Der Streit der Fakultäten (Striden mellom fakultetene) fra 1798, hvor han forsvarer ytringsfrihet på prinsipielt grunnlag. På norsk har tittelen blitt Filosofiens frihet, og det er treffende nok, for Kant mener at filosofien står i en særstilling i samfunnet, ettersom den har ubegrenset frihet til å ytre seg i offentligheten.

Ytringsfrihet i egenskap av lærd

Kant hadde selv problemer med sensuren i Preussen på 1790-tallet, og kongen påla ham å ikke ytre seg offentlig om religion etter at han i skriftet Religion innenfor fornuftens grenser fra 1793 hadde hevdet at religionen måtte underlegges fornuften, og at en bokstavtro kristendom var det samme som overtro. Kant lovet å holde munn, som den lydige borgeren han var, men da kongen døde i 1797, mente Kant seg fritatt fra løftet og tok til motmæle.

Sjefene for Apple, Amazon, Google, Facebook og Microsoft kunne kanskje ha applaudert.

Kants argument i Filosofiens frihet er at ettersom filosofien bare er forpliktet overfor sannheten og fornuften, og menneskets frihet og verdighet ligger i dets fornuft, vil en fri og fornuftig samfunnskritikk være til det beste for menneskeheten. De andre «fakultetene» – juss, teologi og medisin – er ikke bare forpliktet overfor fornuften alene, men også overfor Bibelen, lovboken og den etablerte medisinen, som ikke nødvendigvis er fornuftige. De har derfor en lavere rang og må finne seg i å bli korrigert av filosofien.

Kant innfører samtidig noen viktige innskrenkinger i ytringsfriheten – som sjefene for Big Tech (Apple, Amazon, Google, Facebook og Microsoft) kanskje kunne ha applaudert.

