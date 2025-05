Folk vil ha velferd, ikke krigsferd

FREDSKULTUR / Fredskultur er å ikke akseptere fiendebildene som primært er skapt av det militærindustrielle kompleks – som er fullt klar over at hvis ikke folk er redde, vil de ikke akseptere det vanvittige rustningskappløpet vi er inne i.

«Ingen vant den forrige krigen, ingen vil vinne den neste», sa Eleanor Roosevelt i FN rett etter andre verdenskrig. Nå må vi gjøre alt for å vinne freden.

Men hva er fredskultur – kort fortalt?

Fredskultur er det motsatte av dagens krigskultur, krigslogikk og krigsretorikk.

Fredskultur er et sikkerhetspolitisk alternativ

Fredskultur er å si høyt og klart: Hvis vi vil ha fred, må vi forberede for fred (ikke for krig) og tro på dialog, samkvem og diplomati.

Fredskultur er å tro at fred er mulig – at det er innen vår rekkevidde – at det menneskelige genom slett ikke dømmer menneskeheten til voldsutøvelse.

Fredskultur er å verken akseptere direkte eller strukturell vold – verken krig eller urettferdighet, sult og nød.

Fredskultur er å ikke akseptere fiendebildene som primært er skapt av det militærindustrielle kompleks, som er fullt klar over at hvis ikke folk er redde, vil de ikke akseptere det vanvittige rustningskappløpet vi er inne i.

Fredskultur er å gi freden et budsjett.

Fredskultur er en konseptuell ramme for drøftinger av hva som skal til for å klare å håndtere uenighet og konflikter uten bruk av utidig makt, vold og våpen – og som gir en helhetlig forståelse for hvordan vi skaper fred.

Fredskultur er å gi freden et budsjett. I dag er verdens årlige militærbudsjett på over 2400 milliarder dollar og sterkt økende – ca. 600 ganger større enn FNs regulære budsjett. Knappe åtte dager at verdens militærbudsjett ville gitt tolv års gratis kvalitetsutdanning til . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram