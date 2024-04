Folk har ofte funnet andre løsninger enn vold

KRIG / Er mennesket grunnleggende voldelig? Historien viser ikke nettopp det. Vi har flere eksempler på at store samfunn i forhistorien viser få spor av krig og autoritært styre.

Må det alltid være krig i verden? Bombene regner over Gaza, den russiske invasjonen tar stadig flere liv i Ukraina, og forholdet mellom USA og Kina er mildt sagt anspent. NATO har i lang tid lyttet til påstanden om at evolusjonen har gitt oss enveisbillett til krig, brutalitet og autoritære styreformer. Etter denne påstanden er alle tanker om fred og forsoning, som NATO-rådgiver Christopher Coker uttrykte det, en drøm som er både naiv og farlig. Lignende tanker støtter opp under imperialisme, militarisering og autoritære krefter i både øst og vest.

Men dette utfordres av nye studier i arkeologi og antropologi.

Evne til samarbeid er og alltid har vært en avgjørende faktor.

Tanken om at mennesket grunnleggende sett er disponert for krig, har dype røtter. På 1600-tallet skreiv filosofen Thomas Hobbes at det naturlige for mennesker er å slåss med hverandre om mat og andre ressurser. Derfor meinte han at verden kom til å kollapse i krig og kaos om ikke autoritære herskere holdt oss i tøylene.

Steinalderen

Noen meiner at steinalderen begynte for rundt 2,5 millioner år sia, da de første primatene begynte å . . .

