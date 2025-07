Følg rørledningene

MAKT / Ifølge et dokument er USAs tilstedeværelse i Persiabukta avgjørende for å kontrollere oljestrømmen til EU, Kina, India og Japan, noe som vil hindre at disse landene utvikler seg til rivaliserende makter til USA.

I 1992, etter Sovjetunionens fall, utarbeidet den neokonservative eliten i USA, med viseforsvarsminister Paul Wolfowitz og senere landets ambassadør til FN Zalmay Khalilzad, en forsvarplan for forsvarsminister Richard Cheney. Den understreket behovet for å kontrollere naturressurser som gass og olje dersom man skulle kontrollere andre stater som kunne utgjøre en trussel mot USA i fremtiden. I dokumentet «Wolfowitz-doktrinen» ble det fastslått: «[USAs forsvarsstrategi bør] forhindre at en ny rival dukker opp [og …] forhindre at noen fiendtlig makt dominerer en region hvis ressurser, under konsolidert kontroll, ville være tilstrekkelige til å generere global makt.»

Ifølge dokumentet er USAs tilstedeværelse i Persiabukta avgjørende for å kontrollere oljestrømmen til EU, Kina, India og Japan, noe som vil hindre at disse landene utvikler seg til rivaliserende makter til USA. Deres utvikling vil kanskje ikke umiddelbart være til bry for USA, men på lengre sikt kan de vokse seg mektige nok til å utfordre USAs autoritet.

En amerikansk tilstedeværelse i Golf-området (i Irak, Iran, Kuwait eller Saudi-Arabia) samt i Kaspihavet (Kaukasus og Sentral-Asia) ble ansett som et primært mål for USA for å hindre andre makter (Russland, Kina, Japan, India og Europa) i å kunne utfordre USA som eneste supermakt i en ikke altfor fjern fremtid. Den neokonservative eliten i USA ønsket at USA skulle kontrollere oljestrømmen til potensielle rivaler for å «hindre dem i å generere global makt», slik det står i dokumentet fra 1992.

Clinton, CIA og Qatar

Jimmy Carters sikkerhetspolitiske rågiver Zbigniew Brzeziński skrev i 1997: «Det er kjent at Sentral-Asia og Kaspihavet har naturgass- og oljereserver som er langt større enn dem i Kuwait, Mexicogolfen eller Nordsjøen. […] Det er avgjørende at det ikke dukker opp noen eurasiske utfordrere som er i stand til å dominere Eurasia og dermed også utfordre Amerika.» (fra The Grand Chessboard, her oversatt av Tunander)

CIA begynte å finansiere opposisjonsgrupper i Syria, slik at både «rørledningskartet og politikken [skulle] komme på plass».

USA var ikke interessert i å kontrollere gass og olje . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram