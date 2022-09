Finnes en fremtid for fattigfolk i byen?

URBANISERING / Å flytte fra landsbygda til byen har løftet mange mennesker ut av fattigdom, særlig i utviklingsland. Byen gir bedre tilgang til arbeid, tjenester og frihet fra hemmende sosiale normer. Samtidig kan livet for byens fattige være vanskelig.

Mens globale overslag fra FN viser at flertallet av fattige fortsatt bor på landsbygda, kan problemene og utfordringene i byene, særlig de med rask befolkningsvekst, være betydelige. De fleste av de fattige her bor i uformelle bosettinger og slumområder, ofte i overbefolkede boliger av dårlig kvalitet. Samtidig har de begrenset tilgang til grunnleggende tjenester og betaler høye priser for de få som de har tilgang til. Det er anslått at en milliard mennesker i dag bor i uformelle bosettinger, og at antallet forventes å øke til mer enn 3 milliarder før 2050. Naturskapt risiko som flom og miljøforurensning, kan forsterke fattiges utfordringer. Mange fattige i byene arbeider i den uformelle sektoren uten jobbsikkerhet eller . . .