Filmatisk portrettmaleri av dagens Kina

Med kameraet som pensel har den prisvinnende filmregissøren Xiaoshuai Wang malt portretter av hjemlandet sitt: et industrielt Kina, et avsides, scenisk Kina, et Kina under forandring.

Trige Andersen er frilansjournalist og historiker.

Chinese Portrait Xiaoshuai Wang Kina, Hongkong

Arbejdere i blå kanvas står på begge sider af en mineskakt, lygterne på deres hjelme peger mod beskueren. Alt er ubevægeligt indtil kæden mellem sporene, der fører ned i minen, begynder at bevæge sig med en dyb, raslende, monoton, vedvarende og underligt beroligende lyd.

Dette er åbningsscenen i Xiaoshuai Wangs Chinese Portrait, der havde premiere som dokumentar på den internationale filmfestival i Busan i oktober. Filmen har intet plot og ingen dialog. Materialet har tidligere været vist som kunstinstallation, hvor portrætterne bliver blæst op på fire vægge med beskueren placeret i midten af rummet, men er nu redigeret til et 80 minutters format i en besynderlig, men betagende form for dokumentar.

Gennem Wangs kamerapensel møder publikum mennesker, materielle strukturer og landskaber i Kinas byer og landområder. En familie på fem indtager et måltid i en snæver gårdhave, to mænd sludrer med hinanden, et barn leger rundt om bordet, mens en kvinde og en gammel dame ser lydløst direkte ind i kameraet, som mange af portrætternes menneskemotiver gør.

Et Kina i endring

I en anden scene sidder en mand på en betonblok – sirligt, med rank ryg – med et imødekommende, let usikkert smil, mens kameraet maler hans portræt. Hans gule hjelm matcher den gule gravko, som arbejder i baggrunden. I en senere scene bliver beskueren taget med til området bag byggepladsen: gamle enetages murstenshuse forbundet med resten af byen af en mudret vej, som en ældre kvinde i orange arbejdstøj tålmodigt er i færd med at feje. Mennesker, biler og cykler passerer forbi billedrammen, som forbliver fastlåst gennem alle filmens scener.

Man får indtryk af, at disse murstenshuse, og det liv, der finder sted i dem, snart bliver erstattet af højhuse beboet af tilflyttere, og efterlades med tanken om, hvad der så kommer til at ske med de mennesker, som optræder i portrættet.