Film: september

Ytterhaug er journalist i Ny Tid.

The Ocean Rider

Regi: Sébastien Devirient

Sveits

Fjellfilmfestivalen på Gjendesheim i Jotunheimen byr på flotte og dramatiske naturopplevelser, også på stort lerret, 7.–9. september. Hovedpersonen i filmen The Ocean Rider er det vanskelig ikke å bli imponert over. Yvan Bourgnong er en erfaren seiler som har vunnet store konkurranser. Han inngår et dristig veddemål: å bli den første til å seile jorden rundt på en katamaran uten kabin, alene og uten GPS. 220 dager og 55 000 km på havet uten å kunne søke ly for vær og vind, og med en sekstant som eneste navigasjonsutstyr. Med kameraet som eneste reisefølge møter han utfordringer som storm, pirater, kulde, søvnmangel og varme, men opplever også fantastiske og minneverdige øyeblikk. Se www.fjellfilm.no.

We Are the Nation

Regi: Håvard Holme

Norge

Dette er Holmes første helaftens dokumentarfilm, og handlingen er lagt til Kenya. 25 år gamle Billian Okoth bor i Mathare utenfor Nairobi, et av de største slumområdene i Afrika, som stadig er hjemsøkt av opprør og voldelig konflikt. Halvparten av befolkningen er barn – mange av dem foreldreløse. For å hjelpe disse, har 25-åringen Okoth startet «Billian Music Family» – et musikkollektiv som rapper, synger og danser for å overleve. Under den ressurssterke farsfigurens ledelse utvikler de unge talentene kreativitet og selvsikkerhet på både et musikalsk og personlig plan. We Are the Nation beskrives som en vakker og viktig film om å gjøre alt en kan for å hjelpe dem som trenger det mest. Filmen vises under Protestfestivalen i Kristiansand 10.-16. september (som også har et «vorspiel» i Oslo 6. september), og på Bergen internasjonale filmfestival i slutten av samme måned. Se www.protestfestivalen.no og www.biff.no.