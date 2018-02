Film: februar

Ytterhaug er frilansjournalist og praktikant hos Ny Tid.

Angels Wear White

Regi: Vivian Qu. Kina/Frankrike

Angels Wear White deltok i konkurranseprogrammet under Filmfestivalen i Tromsø (TIFF) i januar og vant den gjeve prisen FIPRESCI. Prisen gis av internasjonale kritikere og journalister til gode, nyskapende filmer. Handlingen i Angels Wear White foregår i en stille kinesisk landsby der to tolv år gamle jenter blir voldtatt av en høyere embedsmann. Det er kun ett vitne til denne hendelsen: en annen tenåring, Mia, som jobber på hotellet der overgrepene skjer. Men Mia oppholder seg ulovlig i landet, og er derfor redd for å si fra. Fra presentasjonen i festivalprogrammet leser vi at filmen «gir et ubehagelig innblikk i hvordan systematisert vold mot kvinner går under radaren». Qu er en regissør som også tidligere har satt søkelyset på korrupsjon og maktmisbruk i Kina.

Ryuichi Sakamoto: Coda

Regi: Stephen Nomura Schible.

Japan /USA

Under TIFF ble også dokumentarfilmen om komponisten og pianisten Ryuichi Sakamoto vist. Sakamoto har høstet mange priser for sin filmmusikk. Coda er laget av Nomura Schible, som i 2003 var coprodusent på Lost in Translation (Sofia Coppola), og i 2004 laget han dokumentaren Eric Clapton: Sessions for Robert Johnson. Det tok regissøren fem år å ferdigstille Coda, og underveis i produksjonen fikk Sakamoto konstatert fremskreden strupekreft. Denne dokumentaren følger Sakamoto på hans reiser rundt i verden der han gjør opptak av lyd, samt i innspillingen av hans siste album, Async. Den viser også Sakamotos store engasjement for nedrustning, noe som gjorde at Schible i første omgang ble nysgjerrig på ham. Sakamoto gjestet Norge sist sommer i en unik opptreden sammen med tre andre japanske kunstnere. Du kan lese om denne i Ny Tids nettarkiv, se artikkelen «Været, og å være».

Kayayo – De levende handlekurvene

Regi: Mari Bakke Riise. Norge

Oscarakademiet valgte i desember ut Bakke Riises film som én av ti som kunne bli blant de fem endelig nominerte til Oscar i 2018. Dessverre var ikke Kayayo blant disse da nominasjonene ble offentliggjort 23. januar. Denne dokumentaren tar oss til Accra i Ghana, der mange jenters tilværelse er å være levende handlekurver. De får småpenger for å bære bører på opp mot 100 kilo – stort sett varer for voksne damer. Jentene har ikke fått matteundervisning og kan derfor hverken regne sammen hvor mye penger de tjener eller vite når verdier er blitt borte. Det er familiens vanskelige økonomiske situasjon som sender barna ut for å arbeide, når de heller burde gått på skolen. Du kan lese Ny Tids kritikk av filmen på våre nettsider.

The Work

Regi: Jairus McLeary. USA

I The Work kommer tre menn utenfra for å jobbe med gruppeterapi i en høysikkerhetsavdeling i Folsom State Prison i California. Det krever en solid dose tillit fra de innsatte å stille opp foran kamera de fire dagene terapien varer. Filmsettet hadde heller ingen garantier for om de ville lykkes med ideen. Dokumentaren har mottatt flere priser, og vil bli vist på Caféteateret i Oslo 6. februar kl. 19 i regi av Doc Lounge samt under HUMAN dokumentarfilmfestival, også i Oslo, 7.–13. mars.

