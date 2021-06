Feilinformerer Strålevernet?

I en kronikk i Ny Tid 18. juni hevder Ingrid Wreden Kåss at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) feilinformerer allmenheten om farene ved stråling fra trådløs teknologi.

DSA forholder seg til oppdatert kunnskap fra WHO, EUs ekspertgrupper og andre anerkjente institusjoner, som alle konkluderer med at det ikke er vist at strålingen fra trådløs kommunikasjon fører til helseskade, så lenge den er lavere enn grenseverdiene.

I tillegg til å beskylde DSA for feilinformasjon, blir vi også kritisert for å ikke tilby hjelp til de som mener de blir syke av strålingen. Her er det behov for rolleavklaring. DSA anerkjenner at folk har plager, men det er helsevesenet som er adressat hvis man er syk eller har plager, uansett hva man mener er årsak til plagene.

DSA har et forvaltningsansvar, som i tillegg til å informere om kunnskapsstatus, også innebærer å sikre at strålingen i samfunnet er forsvarlig. Diagnostisering og behandling er ikke DSAs ansvar.

- annonse -

Videre ønskes det å gi inntrykk av at vi i Norge tillater mye mer stråling i våre omgivelser enn andre, ved å nevne enkelte land som har lavere grenseverdier enn oss. Strålingen i omgivelsene i Norge er promiller av grenseverdien, tilsvarende som i hvilket som helst land i Europa, også landene som Wreden Kåss ønsker å gi inntrykk av at har mindre stråling i sine omgivelser enn Norge.

Det vises til at enkelte organisasjoner advarer om helseskade, og DSA kritiseres for å ikke ta advarslene til følge. DSA er ikke kjent med at noen vestlige land lener seg på organisasjonene som nevnes – dette er nok et eksempel på at det ønskes å gi inntrykk av Norge som stråleversting.

Norge har altså samme tilnærming til trådløs teknologi og helse som alle andre vestlige land. Det er bred konsensus om at nivåene vi eksponeres for i dagliglivet er så lave at det ikke er grunn til å anta at det medfører risiko for helseskade.

Befolkningen kan være trygg på at DSA følger nøye med på kunnskapsstatus når det gjelder stråling og helse. Denne oppdaterte kunnskapen finnes på våre hjemmesider, dsa.no.