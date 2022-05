Visualizing Fascism. The Twentieth-Century Rise of the Global Right

FASCISME : Denne manifesterer sig ikke nødvendigvis gennem massespektakler og revolutionære brud, og den er ikke et primært europæisk fænomen. Men gerne et produkt af politiske kriser i de moderne kapitalistiske stater. (THIS ARTICLE IS ONLY MACHINE TRANSLATED by Google from Norwegian)

«Propaganda er det, vi ikke ser», som Vibeke Nielsen på det danske netmedie Solidaritet konstaterer i en anmeldelse af bogen Identitær. En rejse ind i Europas nye højre, som også er udkommet på norsk. Hvad vi ser, og ikke ser, hvad det er meningen, vi skal se, og hvad det skal gøre ved os – følelsesmæssigt, politisk – er netop omdrejningspunktet for en ny bog om fascismens æstetiske fremtrædelsesformer.

Visualizing Fascism. The Twentieth-Century Rise of the Global Right handler ikke om Generation Identitær eller om andre nutidige fascistiske bevægelser for den sags skyld, ikke sådan direkte i hvert fald. Den undersøger fascismens visuelle udtryk fra dens opkomst . . .